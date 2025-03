R+V Versicherung entwickelt Struktur weiter - neue Vorstände bestellt

Wiesbaden (ots) - Im Zuge ihrer strategischen Weiterentwicklung passt die R+V

Versicherung AG ihre Struktur an: Das Wiesbadener Unternehmen schafft ein neues

Ressort Operations und IT. Im Herbst 2024 hatte die R+V bereits die Gründung des

Ressorts Finanzen und Risikomanagement bekannt gegeben. Beide Ressorts nehmen am

1. April 2025 ihre Arbeit auf.



Die R+V entwickelt aktuell eine neue Unternehmensstrategie. Die Etablierung der

beiden neuen Ressorts unterstützt dabei die strategischen Ziele des

Versicherers. Die neue Strategie wird die R+V im Rahmen ihrer

Bilanzpressekonferenz am 31. März 2025 vorstellen.





"Die R+V hat in den letzten Jahren eine erfolgreiche Entwicklung genommen. Aufdieser Grundlage hat der Vorstand die Strategie weiterentwickelt. Mit der neuenRessort-Struktur und personellen Aufstellung werden wichtige Weichen für diekünftige Wettbewerbsfähigkeit gestellt", sagt R+V-Aufsichtsratschef CorneliusRiese.In dem Ressort Operations und IT bündelt die R+V alle kundennahenOperations-Einheiten und die IT. Das bisherige Ressort IT, Digitalisierung undProzesse wird vollständig integriert. Ziel ist es, Prozesse und technischeVoraussetzungen so zu verbessern, dass die R+V Kundenanliegen schneller,effizienter und digitaler bearbeiten kann. "Die Einführung des RessortsOperations und IT ist für uns ein großer Schritt auf dem Weg zu einer nochstärkeren Kundenzentrierung", betont Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzenderder R+V.Der Aufsichtsrat der R+V Versicherung AG hat Klaus Endres (48) mit Wirkung zum1. April 2025 zum Vorstand des Ressorts Operations und IT ernannt. Endres istbisher Komposit-Vorstand des Wiesbadener Versicherers. Das Ressort Kompositleitet Endres kommissarisch weiter, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolgerantritt.Der Vorstand des bisherigen Ressorts IT, Digitalisierung und Prozesse, TillmannLukosch (57), hat sich mit der R+V Versicherung AG einvernehmlich daraufverständigt, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen aufzulösen. Er legt seineMandate zum 31. März 2025 nieder.Zudem bestellte der Aufsichtsrat Volker Buchem (56) zum neuen Vorstand desRessorts Personal und Konzerndienstleistungen. Er tritt zum 1. Juli 2025 dieNachfolge von Julia Merkel (59) an, die sich entschlossen hatte, ihren Vertragnach mehr als zehn Jahren im Konzernvorstand nicht erneut zu verlängern. Merkelverlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen.Buchem hat als Generalbevollmächtigter zuletzt die Kultur und Transformation desUnternehmens verantwortet.Das Ressort Finanzen und Risikomanagement wird ab April von Dragica Mischler