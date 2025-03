Rücktritt von Günther Felßner - Ein besorgnis-erregendes Signal für die politische Kultur

Berlin (ots) - Der Präsident des Zentralverbands der Deutschen

Geflügelwirtschaft (ZDG), Hans-Peter Goldnick, zollt Günther Felßner für seine

Entscheidung höchsten Respekt und Verständnis, äußert aber auch große Besorgnis

und deutliche Kritik am öffentlichen Umgang von Vertretern der sogenannten

Zivilgesellschaft mit Günther Felßner.



"Mit dem Rückzug von Günther Felßner verlieren die Bäuerinnen und Bauern sowie

der gesamte Agrar- und Ernährungssektor in Deutschland eine im politischen

Berlin dringend benötigte, sachkundige, erfahrene und ausgewogene Stimme. Die

Entscheidung zu Gunsten der Sicherheit seiner Familie ist uneingeschränkt zu

akzeptieren. Ein alarmierendes Zeichen für unsere Demokratie ist jedoch, dass

eine orchestrierte, grenzüberschreitende Kampagne extremistischer Gruppen die

Gefährdung von Menschen und die Missachtung des Eigentumsrechts billigend in

Kauf nimmt", erklärt der ZDG-Präsident.





Zersetzung statt Dialog



Insbesondere das Umweltinstitut München, Campact und die Bewegung "Animal

Rebellion" hätten sich mit ihren jüngsten Aktionen nicht als Akteure eines

demokratischen Diskurses, sondern als Stimmungsmacher einer radikalen und

undifferenzierten Anti-Landwirtschafts-Haltung erwiesen. Bedauerlich ist, dass

sich politische Mitbewerber von Günther Felßner nicht distanziert haben, sondern

die extremistischen Bewegungen und die Kampagne unterstützt haben.



"Was wir hier erlebt haben, ist keine konstruktive Auseinandersetzung mit

agrarpolitischen Inhalten. Ein Dialog mit Günther Felßner war scheinbar nie das

Ziel. Was wir hier erleben, ist ein Angriff auf die Persönlichkeitsrechte und

Integrität eines engagierten Vertreters der Landwirtschaft. Mit falschen

Behauptungen, verkürzten Darstellungen und öffentlicher Stimmungsmache wurde ein

Klima der Einschüchterung geschaffen, das einer sachlichen Debatte zutiefst

abträglich ist", so der Präsident weiter.



Gefährliche Entwicklung für den ländlichen Raum



Der ZDG sieht in dieser Entwicklung eine gefährliche Tendenz, die nicht nur

Persönlichkeiten wie Günther Felßner betrifft, sondern letztlich den gesamten

Dialog zwischen Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft bedroht. Wer fachlich

versierte Kandidaten durch öffentliche Kampagnen mundtot macht, delegitimiert

demokratische Prozesse und stärkt populistische Kräfte.



"Ich kann nur jedem empfehlen, die persönliche Erklärung von Günther Felßner

anzusehen. Die Aktivisten und deren politisch Nahestehende müssen ihr Vorgehen

kritisch hinterfragen. Es zeigt von Charakter und menschlicher Größe, dass

Günther Felßner auch seinen größten Kritikern nach wie vor das Angebot des

Dialogs unterbreitet", schließt Goldnick seine Ausführungen.



Über den ZDG



Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. (ZDG) vertritt als

berufsständische Dach- und Spitzenorganisation die Interessen der deutschen

Geflügelwirtschaft auf Bundes- und EU-Ebene gegenüber politischen, amtlichen

sowie berufsständischen Organisationen, der Öffentlichkeit und dem Ausland. Für

die Geflügelfleischwirtschaft sind innerhalb des ZDG der Bundesverband der

Geflügelschlachtereien e.V. (BVG), der Bundesverband bäuerlicher

Hähnchenerzeuger e.V. (BVH) und der Verband Deutscher Putenerzeuger e.V. (VDP)

organisiert. Insgesamt spricht der ZDG für rund 8.000 Mitglieder aus den

angeschlossenen Bundes- und Landesverbänden.



