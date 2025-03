Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 09-2025

Geschätzte Leserschaft,

Gold war auch 2024 das dominierende Thema bei Fusionen und Übernahmen (M&A) im Bereich des Edel- und Basismetallbergbaus und machte 70 % der Transaktionen und des Gesamtwerts des Jahres aus, so S&P Global.

Den von S&P erfassten Daten zufolge hat sich die Zahl der M&A-Transaktionen mit Gold als wichtigstem Rohstoffmetall mit 43 (gegenüber 19) mehr als verdoppelt. Auch der Gesamtwert der Transaktionen war bei Gold mit 19,31 Milliarden US-Dollar fast dreimal so hoch wie bei Basismetallen mit 7,23 Milliarden US-Dollar.

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Meridian Mining veröffentlicht phänomenale Vormachbarkeitsstudie

Meridian Mining gab kürzlich positive Ergebnisse der vorläufigen Machbarkeitsstudie bekannt. Dabei betrug auf Basis des Spot Case der Netto-Gegenwartswert (NPV) nach Steuern 1,41 Milliarden US$, bei einer internen Rentabilität (IRR) von 79,5%. Die All-In-Sustaining-Costs lägen dabei bei lediglich 742 US$ je Unze, was bei heutigem Stand einen Gewinn pro Unze von mehr als 2.000 US$ bedeuten würde!

News: Meridian Mining's Cabaçal Vormachbarkeitsstudie liefert USD 984 Millionen NPV5 & 61,2% IRR und eine durchschnittliche Jahresproduktion von 141.000 Unzen AuEq

Canada Nickel verkündet neuerliche Bohrerfolge

Canada Nickel konnte jüngst für Mann West den bisher hochgradigsten Abschnitt mit 0,63% Nickel auf 4,5 Metern innerhalb von 18 Metern mit 0,40% Nickel innerhalb einer gesamten mineralisierten Kernlänge von 452 Metern mit 0,27% Nickel vermelden.

News: Canada Nickel verkündet weitere erfolgreiche Explorationsergebnisse der “Three Giants”, einschließlich des bisher höchsten Gehalts bei Mann West

Endeavour Silver veröffentlicht positive Zahlen

Endeavour Silver erzielte im Jahr 2024 ein starkes Finanzergebnis. Höhere realisierte Preise sorgten für robuste Einnahmen, wobei der operative Betrieb der Mine einen Cashflow von 72,3 Millionen $ erzielte. Da das Projekt Terronera kurz vor dem Abschluss steht und Pitarrilla Fortschritte in Richtung einer wirtschaftlichen Bewertung macht, ist das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung gut positioniert.

News: Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2024 bekannt und hält heute eine Telefonkonferenz um 10 Uhr PST (13 Uhr EST) ab

Fortuna Mining meldet positive Quartalsergebnisse

Fortuna Mining meldete eine Produktion von 116.358 Unzen Goldäquivalent im 4. Quartal sowie eine Rekordproduktion von 455.958 Goldäquivalent Unzen im Jahr 2024.

News: Fortuna meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024

GoldMining: Neue Ressourcenschätzung für Sao Jorge

GoldMining veröffentlichte kürzlich eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt São Jorge. Die aktualisierte angezeigte Ressource für die Lagerstätte São Jorge wird demnach auf insgesamt 19,42 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,00 Gramm pro Tonne Gold geschätzt und enthält etwa 624.000 Unzen Gold. Weitere 5,56 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,72 g/t Au, die etwa 129.000 Unzen Au enthalten, werden in der Kategorie "Abgeleitete Ressourcen" geschätzt.

News: GoldMining Inc. aktualisiert Mineralressourcen-Schätzung, erweitert Landpaket und hebt Explorationspotenzial im Projekt São Jorge in Brasilien hervor

Goldshore Resources stößt auf hochgradige Goldzone

Goldshore Resources berichtete über erste Ergebnisse des Superion-Prospekts, welche eine neue goldmineralisierte Scherung etwa 60 Meter von der Oberfläche entdeckt haben. Dabei wurden unter anderem 17,6 Meter mit 3,03 g/t Au sowie 6,8 Meter mit 7,06 g/t Au nachgewiesen.

News: Goldshore entdeckt flache neue Goldzone auf Moss mit 17,6 m mit 3,03 g/t Au einschließlich 6,8 m mit 7,06 g/t Au in nur 60 m Tiefe

Miata Metals stößt auf annähernd 40g/t Gold

Miata Metals vermeldete jüngst weitere Explorationsergebnisse aus dem laufenden Feldkartierungs- und Probenahmeprogramm 2025 auf dem Goldprojekt Sela Creek in Surinam, wobei eine Schürfprobe sichtbares Gold auf dem Puma-Ziel mit 39,16 g/t Au ergeben hat.

News: Miata Metals meldet Ankunft eines Bohrteams und Proben mit bis zu 39,16 g/t Gold auf dem Projekt Sela Creek in Surinam

Southern Cross Gold verdoppelt Explorationsziel

Southern Cross Gold vermeldete kürzlich eine Verdoppelung des Gold- und Antimon-Explorationsziels auf seinem Projekt Sunday Creek. Der geschätzte Bereich der potenziellen Mineralisierung für das Explorationsziel beträgt demnach 8,1 - 9,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von bis zu 8,3 g/t Goldäquivalent für 2,2 Mio. Unzen AuEq bis 3,2 Mio. Unzen AuEq.

News: Southern Cross Gold verdoppelt Explorationsziel mit steigendem Gehalt im Sunday Creek Gold-Antimonprojekt

Uranium Energy erzielt Bruttogewinn

Uranium Energy erzielte einen Umsatz im zweiten Quartal in Höhe von 49,8 Millionen US$ durch den Verkauf von 600.000 Pfund U3O8 zu 82,92 US$ pro Pfund, wodurch ein Bruttogewinn von 18,2 Millionen US$ erzielt wurde.

News: Uranium Energy Corp legt Quartalsbericht vor für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor

