Deutsche Fitnessbranche auf Wachstumskurs - neue Studie zeigt Rekordwerte und steigende Anerkennung

Saarbrücken (ots) - Die aktuelle Studie "Eckdaten der deutschen

Fitnesswirtschaft 2025", erstellt vom DSSV e. V. - Arbeitgeberverband deutscher

Fitness- und Gesundheits-Anlagen in Zusammenarbeit mit Deloitte und der

Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), macht es

deutlich: Die Fitness- und Gesundheitsbranche in Deutschland ist weiterhin auf

Erfolgskurs. Mit 11,71 Millionen Mitgliedern erreicht sie einen neuen

Höchststand und stellt damit eindrucksvoll unter Beweis, dass Fitness- und

Gesundheitstraining einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat.



- Mitglieder : Die Anzahl der Mitglieder in deutschen Fitness- und

Gesundheitsanlagen steigt im Jahr 2024 um 3,6 Prozent auf 11,71 Millionen.

- Umsatz : Der Umsatz der Branche wächst im gleichen Zeitraum um 7,0 Prozent auf

5,82 Mrd. EUR netto.

- Anlagen : Die Anzahl der kommerziell betriebenen Fitness- und

Gesundheitsanlagen in Deutschland bleibt mit 9.127 nahezu konstant (+ 0,2 %).

- Mitarbeiter : Die Branche beschäftigt im Jahr 2024 157.700 Menschen, 25,5 %

davon mit akademischem Abschluss.









Die Zahlen der Studie verdeutlichen, dass die meisten Fitnessanlagen weiterhin

den Schwerpunkt auf Gesundheit legen. 41,1 Prozent der Anlagen positionieren

sich im Bereich Gesundheit. Leichte Zuwächse sind in den Bereichen Training

(32,6 %) und Lifestyle (21,2 %) zu verzeichnen. Ralf Capelan, Schatzmeister des

DSSV e. V. und Autor der Studie, erklärt: "Die Menschen haben erkannt, dass

regelmäßiges Training einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheitsförderung

leistet. Unsere Branche hat es geschafft, dieses Bewusstsein weiter zu stärken

und sich als verlässlicher Partner für die Gesundheit der Menschen zu

etablieren."



Weiterhin ist auch Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ein wichtiger

Bestandteil des Leistungsumfangs der Betriebe. 43,3 Prozent der Fitness- und

Gesundheitsanlagen bieten entsprechende Programme an, um Unternehmen und deren

Mitarbeitende in ihrer Gesundheitsvorsorge zu unterstützen.



Qualifizierte Trainer als Schlüsselfaktor



Ein entscheidender Erfolgsfaktor bleibt das qualifizierte Fachpersonal. Die hohe

Weiterbildungsquote von 89,8 Prozent zeigt, dass die Betriebe in die

Qualifikation ihrer Mitarbeitenden investieren. Besonders gefragt sind

Weiterbildungen im Bereich gerätegestütztes Krafttraining, in das knapp drei von

vier Anlagen investieren, sowie Herz-Kreislauf-Training ( 59,9 % ) und

Gruppentraining ( 60,0 % ). Aber auch neuere Trainingsansätze wie Functional

Training bzw. Athletiktraining oder Personal Training gewinnen an Bedeutung. Seite 2 ► Seite 1 von 3





Gesundheit bleibt zentraler Faktor in der FitnessbrancheDie Zahlen der Studie verdeutlichen, dass die meisten Fitnessanlagen weiterhinden Schwerpunkt auf Gesundheit legen. 41,1 Prozent der Anlagen positionierensich im Bereich Gesundheit. Leichte Zuwächse sind in den Bereichen Training(32,6 %) und Lifestyle (21,2 %) zu verzeichnen. Ralf Capelan, Schatzmeister desDSSV e. V. und Autor der Studie, erklärt: "Die Menschen haben erkannt, dassregelmäßiges Training einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheitsförderungleistet. Unsere Branche hat es geschafft, dieses Bewusstsein weiter zu stärkenund sich als verlässlicher Partner für die Gesundheit der Menschen zuetablieren."Weiterhin ist auch Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ein wichtigerBestandteil des Leistungsumfangs der Betriebe. 43,3 Prozent der Fitness- undGesundheitsanlagen bieten entsprechende Programme an, um Unternehmen und derenMitarbeitende in ihrer Gesundheitsvorsorge zu unterstützen.Qualifizierte Trainer als SchlüsselfaktorEin entscheidender Erfolgsfaktor bleibt das qualifizierte Fachpersonal. Die hoheWeiterbildungsquote von 89,8 Prozent zeigt, dass die Betriebe in dieQualifikation ihrer Mitarbeitenden investieren. Besonders gefragt sindWeiterbildungen im Bereich gerätegestütztes Krafttraining, in das knapp drei vonvier Anlagen investieren, sowie Herz-Kreislauf-Training ( 59,9 % ) undGruppentraining ( 60,0 % ). Aber auch neuere Trainingsansätze wie FunctionalTraining bzw. Athletiktraining oder Personal Training gewinnen an Bedeutung.