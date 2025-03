Rockwell Automation präsentiert hochmoderne Prozesssteuerungstechnologie auf der Hannover Messe 2025

Düsseldorf, Deutschland, 26. März 2025 (ots/PRNewswire) - Vorstellung des neuen

digitalen Zwilling eingebunden sind. Seite 2 ► Seite 1 von 2





Das neue Modul wurde für Craft-Bier-Brauerein und Apfelweinhersteller entwickeltund verwendet GEA X Control, ein standardisiertes Steuerungssystem der nächstenGeneration für Zentrifugen, das von GEA mit Hilfe von Spezialisten von RockwellAutomation aus Deutschland, Indien und den USA entwickelt wurde. Die Lösungumfasst die Software FactoryTalk® Optix(TM) (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/optix.html?utm_source=ThirdParty&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-05555-P2B8V3&utm_content=news_wire) von Rockwell, eine neue cloudbasierte Design-Suite, die nicht nurdie HMI und die Datenvisualisierung verbessert, sondern auch Fähigkeiten imBereich Industrial Internet of Things (IIoT), Edge Computing und Datenmanagementvorantreibt.Die Softwarelösungen von Eplan wurden eingesetzt, um das Steuerungssystem desSeparators als digitalen Zwilling zu erstellen, der mit der Steuerung und derDesignsoftware Studio 5000 (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/designsuite/studio-5000/studio-5000-logix-designer.html?utm_source=ThirdParty&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-05555-P2B8V3&utm_content=news_wire) ® von Rockwell Automation verbunden ist.Mit dem auf erweiterter Realität basierenden eViewAR von Eplan können Projekteim Betrieb direkt am Schaltschrank angezeigt werden, auch bei geschlossener Tür,um die Sichtbarkeit und Interaktion von Technik und Service zu ermöglichen.Rittal lieferte für das Projekt auch Schaltschranklösungen, die nahtlos in dendigitalen Zwilling eingebunden sind.