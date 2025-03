Neue Wachstumspfade durch Diversifizierung, Globalisierung und digitale Transformation

CHANGSHA, China, 26. März 2025 /PRNewswire/ -- Am 24. März veröffentlichte Zoomlion seinen Jahresbericht 2024. Das Unternehmen erzielte einen Gesamtjahresumsatz von 45,48 Mrd. Yuan und einen Nettogewinn von 4 Mrd. Yuan, was einem Anstieg von 6,31 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Ausgaben des Unternehmens für aktienbasierte Vergütungen beliefen sich im Jahr 2024 auf 0,87 Mrd. Yuan, was einem Anstieg von 0,59 Mrd. Yuan gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ohne die Auswirkungen der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen stieg der Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr um 18,39 %. Die Bruttogewinnspanne für das Jahr lag bei 28,17 %, 1,04 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Die Nettogewinnmarge erreichte 8,81 %, was einem Anstieg von 0,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. In der Zwischenzeit plant das Unternehmen die Ausschüttung einer Bardividende von 3 Yuan (einschließlich Steuern) pro 10 Aktien.

Im Berichtszeitraum erreichte der Auslandsumsatz des Unternehmens 23,38 Mrd. Yuan, was einem Anstieg von 30,58 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anteil des Auslandsumsatzes stieg weiter auf 51,41 %, was einer Steigerung um 13,37 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den letzten drei Jahren haben die Exporteinnahmen des Unternehmens eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 59,26 % erreicht. Die Globalisierung hat für alle Geschäftsbereiche enorme Marktchancen geschaffen, während der Trend zum „kontinuierlichen Wachstum" auf den internationalen Märkten die Zyklizität des Unternehmens deutlich verringert hat.