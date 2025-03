Quirin Privatbank erzielt mit 16,9 Millionen Euro bestes Ergebnis in der Unternehmensgeschichte (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Quirin Privatbank Aktie Die Quirin Privatbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 3,68 auf Tradegate (26. März 2025, 11:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Quirin Privatbank Aktie um +5,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,35 %. Die Marktkapitalisierung von Quirin Privatbank bezifferte sich zuletzt auf 158,63 Mio.. Quirin Privatbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1800 %.

Berlin (ots) -- Das Vorsteuerergebnis ist um 45 % von 11,6 Mio. Euro auf 16,9 Mio. Eurogestiegen, der Jahresüberschuss von 9,5 Mio. Euro auf 13,2 Mio. Euro- 2024 hat die Quirin Privatbank 70 % mehr Nettoneukunden als 2023 gewonnen,insgesamt betreut sie 6,7 Mrd. Euro von 13.500 Kunden- Die digitale Tochter quirion verwaltet 2,7 Mrd. Euro von 91.000 Kunden, beideMarken betreuen rund 9,5 Mrd. Euro von etwa 105.000 Kunden- Bank setzt auf Financial Education und KI-Einsatz in der Kundenberatung- Wachstumsprogramm der Quirin Privatbank zeigt Wirkung2024 war für die Quirin Privatbank das erfolgreichste Geschäftsjahr seitGründung der Bank. Das auf Vermögensverwaltung spezialisierte Institut hat einErgebnis vor Steuern in Höhe von 16,9 Millionen Euro erzielt und damit dasErgebnis des Vorjahres (11,6 Mio. Euro) um 45 Prozent übertroffen. DerJahresüberschuss, also der Gewinn nach Steuern, betrug 13,2 Millionen Euro undlag damit 39 Prozent über dem des Vorjahres (9,5 Mio. Euro).Ganz entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen haben die GeschäftsbereichePrivatkundengeschäft und Treasury. Im Privatkundengeschäft konnte derProvisionsüberschuss aufgrund der deutlich gestiegenen Kundengelder spürbargesteigert werden. Im Bereich Treasury erzielte die Bank trotz der Zinssenkungendurch die EZB aufgrund der weiterhin hohen Kundeneinlagen und der darausgenerierten Zinsmarge ein deutlich verbessertes Zinsergebnis."2024 haben wir das beste Ergebnis in unserer Unternehmensgeschichte erzielt.Wir haben sehr viel erreicht und weiterhin große Ziele. So wollen wir bis 2030die Zahl unserer Kunden auf 25.000 steigern", erklärt Karl Matthäus Schmidt,Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG. "Dafür setzen wir aufindividuelle Zukunftsplanung, neueste Technologie und Financial Education, damitendlich mehr Menschen in Deutschland besser anlegen", so Schmidt weiter. "2024war auch aus Sicht unserer Kundinnen und Kunden überaus erfreulich - vieleerzielten überdurchschnittliche Renditen, insbesondere dann, wenn sie sich fürdas wissenschaftliche Anlagekonzept der Bank und eine Aktienquote von 100Prozent entschieden hatten."Privatkundengeschäft wächst dynamischBesonders erfreulich verlief das Kundenwachstum: 70 Prozent mehr Nettoneukundengewann das Haus im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt betreut die QuirinPrivatbank nunmehr 13.500 Kundinnen und Kunden, die der Bank Vermögenswerte inHöhe von 6,7 Milliarden Euro anvertrauen. Die Zahl der Kunden wurde damitinsgesamt um 8 Prozent gesteigert, die der verwalteten Assets um 16 Prozent.