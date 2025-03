De nouvelles installations pour l'expertise logicielle / Bertrandt s'agrandit à Sophia-Antipolis (FOTO)

Biot (ots) - Bertrandt a ouvert un nouveau site à Sophia-Antipolis, en France.

Le groupe est actif dans cette région depuis 2021 et étend actuellement ses

capacités pour répondre à la demande croissante. Avec ces nouveaux locaux,

Bertrandt renforce sa position de fournisseur leader de solutions logicielles et

stimule le développement de technologies innovantes.



Bertrandt a ouvert son nouveau site à Sophia-Antipolis pour répondre à la

demande croissante d'activités de développement logiciels. Les bureaux

précédents étaient devenus trop petits pour mettre en oeuvre efficacement les

vastes projets logiciels. Le site de Sophia-Antipolis est connu pour son fort

accent sur les logiciels embarqués, l'intelligence artificielle, la

cybersécurité et la conduite autonome.





"L'ouverture de nouveaux bureaux à Sophia-Antipolis est une étape importante

dans notre stratégie de croissance. Ces nouvelles installations nous permettront

de développer davantage notre expertise logicielle et d'offrir à nos clients un

support encore meilleur. Nous renforçons notre position de leader dans le

domaine des solutions logicielles et nous poursuivons le développement de

technologies innovantes," déclare Loïc Chapon, Directeur Général de Bertrandt

France.



Un atout majeur du site de Sophia-Antipolis est l'excellent écosystème qui

comprend des entreprises, des écoles et des laboratoires, permettant le

développement d'un pôle de compétences en matière de logiciels. En France,

Bertrandt travaille avec différents sites internationaux, notamment en Roumanie,

en Espagne, en Chine, en Italie, au Maroc, en Allemagne et en Turquie. Bertrandt

a également établi des partenariats avec la Pologne et l'Inde.



Bertrandt est présent en France depuis 1984 et y emploie au total 1 400

personnes, dont 200 en Rangs 2. En plus de Sophia-Antipolis, Bertrandt a ouvert

un site à Valenciennes en 2023 et à Lyon en 2024. D'autres sites à Bordeaux

(2025) et Nantes/St.Nazaire (2026) sont déjà en cours de planification.

Bertrandt attache une grande importance à la proximité avec ses clients afin de

leur apporter un accompagnement optimal et professionnel.



Pour en savoir plus: Bertrandt worldwide: France

(https://www.bertrandt.com/en/locations/france)



À propos de Bertrandt



Grâce à nos performances en matière de développement, nous accélérons le progrès

technologique et contribuons de manière significative à un avenir durable. Nous

sommes un prestataire de services de développement indépendant et international,

fort de nombreuses années d'expertise dans le secteur automobile. Grâce à notre

savoir-faire intersectoriel et à notre compréhension globale des systèmes et des

produits, nous créons des solutions technologiques tout au long de la chaîne de

valeur. Nous nous concentrons sur des sujets d'actualité tels que la

numérisation, la mobilité électrique et les systèmes autonomes, principalement

pour les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'ingénierie

mécanique, et facilitons constamment le développement de solutions sur mesure

dans ces domaines. Nous y travaillons chaque jour, avec environ 14 000 employés

répartis sur plus de 50 sites dans le monde.



CONTACT PRESSE :



Julia Schmid

T: +49 160 98628706

E: mailto:julia.schmid@bertrandt.com

E: mailto:presse@bertrandt.com



Bertrandt AG

Birkensee 1

71139 Ehningen (Germany)



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/14016/5999227

OTS: Bertrandt AG