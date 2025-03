Aras erweitert PLM-Plattform mit KI-Assistenten und neuer Datenintegrationslösung

München (ots) - Immer größere Datenströme, komplexere Systeme und der zunehmende

Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) verändern die Anforderungen an Product

Lifecycle Management (PLM) grundlegend. Aras begegnet diesem Wandel mit zwei

innovativen Lösungen: Aras InnovatorEdge, ein Low-Code-API-Framework für die

nahtlose Datenintegration, sowie einen KI-basierten Such- und intelligenten

Assistenzdienst, der Microsoft Azure OpenAI Service und Microsoft Copilot Studio

integriert.



"PLM ist heute kein isoliertes System mehr, sondern das Herzstück der digital

gesteuerten Produktion", sagt Jens Rollenmüller, Regional Vice President bei

Aras. "Dafür brauchen Unternehmen Lösungen, die Daten nicht nur verwalten,

sondern aktiv bei Entscheidungen unterstützen. Mit unseren Innovationen machen

wir PLM zur Drehscheibe für produkt- und servicegetriebene Unternehmen - sicher,

skalierbar und für jeden Ingenieur intuitiv bedienbar."





Im Mittelpunkt der Neuerungen steht Aras InnovatorEdge. DasLow-Code-API-Framework ermöglicht es Unternehmen, Brücken zwischen PLM undSystemen wie CAD, ERP oder Supply-Chain-Tools zu schlagen. Ein Beispiel:Konstruktionsdaten aus einem 3D-CAD-Programm fließen automatisch in dieMaterialplanung des ERP-Systems. Solche maßgeschneiderten Anwendungen könnendank der Low-Code-Funktionalität erheblich vereinfacht werden. Unternehmenerweitern so den sicheren Zugriff auf Produktdaten, erschließen neueAnalysemöglichkeiten und optimieren ihre Geschäftsprozesse - für mehr Qualität,mehr Effizienz und ein schnelleres Time-to-Market.Gleichzeitig revolutioniert die KI-gestützte Suche den Umgang mitUnternehmensdaten. Anwender erhalten relevante Informationen - egal ob ausExcel-Tabellen, PDF-Dokumenten oder CAD-Dateien. Der KI-Assistent verarbeitetnatürliche Sprache und bezieht seine Antworten aus vordefinierten Datenpools,was ein Höchstmaß an Kontrolle, Sicherheit und Genauigkeit garantiert.Unternehmen profitieren von beschleunigten Prozessen in der Produktentwicklung,da Ingenieure und Produktteams dank skalierbarer Suche und einer KI, die auchmündliche Anfragen präzise verarbeitet, wichtige Informationen schnellidentifizieren, analysieren und in Maßnahmen umsetzen können.Mit den neuen Anwendungen kann die Industrie ihre vielfältigen Anforderungenbesser bewältigen, so Jens Rollenmüller: "Aras unterstützt Unternehmen dabei,schneller und intelligenter mit Komplexität umzugehen." Die Bedeutung von PLMwird laut Rollenmüller in Zukunft durch die stärkere Integration von KI weiterzunehmen. "Qualitativ hochwertige Daten sind der Treibstoff für KI. Unser Ansatzverbindet beides: eine robuste Dateninfrastruktur, die den digitalen Faden überden gesamten Produktlebenszyklus spinnt, und KI-Werkzeuge, die daraushandlungsrelevantes Wissen weben. So entsteht eine Symbiose aus menschlicherExpertise und maschineller Intelligenz."Die intelligente KI-basierte Suche integriert Microsoft Azure OpenAI Service undMicrosoft Copilot Studio. Dayan Rodriguez, Corporate Vice President,Manufacturing & Mobility bei Microsoft, sagt: "Die Erfahrung von Aras imManagement komplexer Produktdaten in Kombination mit der Leistungsfähigkeit vonAzure AI bietet Kunden intelligentere und schnellere Möglichkeiten, Produktdatenin Echtzeit abzurufen, zu interpretieren und zu nutzen. Durch die Bereitstellungvon KI-gesteuerten Funktionen direkt für Entwicklungsteams können diese tiefereEinblicke gewinnen, Arbeitsabläufe optimieren und Innovationen beschleunigen."Über ArasAras (https://www.aras.com/de-de/) ist ein führender Anbieter vonProduct-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie vonAras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einemleistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einerLow-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und dieProduct-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender allerDisziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über dengesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Siehttp://www.aras.com , um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube(https://www.youtube.com/user/arasplm) , X (https://twitter.com/aras_plm) , Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/) und LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/aras-corporation) .