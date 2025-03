Enreach erhält den Frost & Sullivan Transformational Innovation Leadership Award 2025 (FOTO)

Bochum (ots) - Erneute Auszeichnung für das KI-Angebot von Enreach



Enreach, ein führender europäischer Anbieter von intelligenten

Kommunikationslösungen, hat den Transformational Innovation Leadership Award

2025 von Frost & Sullivan erhalten. Das unabhängige Marktforschungsunternehmen

zeichnet damit das KI-Angebot von Enreach aus. Besonders hervorgehoben wurde

dabei die DialoX-KI-Plattform, die Partnern und Kunden leistungsstarke

Conversational-AI-Lösungen zur Verfügung stellt, mit denen sich Routineaufgaben

automatisieren und Prozesse effizienter gestalten lassen.



DialoX: KI für Unternehmen jeder Größe





Die DialoX-Plattform bildet das Herzstück des KI-Angebots von Enreach undbasiert auf eigener KI-Technologie des Unternehmens. Basierend auf dieserTechnologie bietet das DialoX-Studio Enreach Partnern eine benutzerfreundlicheLow-Code-/No-Code-Umgebung, in der sie ohne umfangreiche Programmieraufwändekundenspezifische Chat- und Sprachbots sowie smarte IVR-Systeme entwickelnkönnen. Mit Drag & Drop-Funktionen, einem grafischen Editor und vordefiniertenStandard-Modulen macht DialoX ITK-Resellern den Einstieg in den KI-Markt leicht:Sie können ihren Kunden ohne hohe Einstiegshürden individuelle KI-Lösungenanbieten - und so vom großen Interesse an KI profitieren.Über das Studio hinaus stellt Enreach Partnern auch direkt einsatzbereiteKI-Lösungen zur Verfügung. Damit können Partner und Kunden KI-Technologienschnell und direkt nutzen, ohne dass sie dafür über eigene Entwicklungskompetenzverfügen müssen."Wir sind stolz darauf, dass Frost & Sullivan unsere DialoX-Plattform und unserKI-Angebot ausgezeichnet hat, mit denen wir auch kleinen und mittlerenUnternehmen (KMU) Zugang zu innovativen Conversational-AI-Lösungen ermöglichen.Viele Anbieter konzentrieren sich auf die Anforderungen von Großunternehmen,während KMU oft vor großen Herausforderungen stehen, wenn sie fortschrittlicheTechnologien wie KI nutzen wollen. Dabei machen KMU laut der EuropäischenKommission 99 % aller Unternehmen in Europa aus," erklärt Martin Claßen, ChiefProduct Officer (CPO) von Enreach. "Dieser Award ist eine Bestätigung für dieInnovationskraft unserer Teams, die unsere Produkte und Services stetigweiterentwickeln, um damit die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit vonUnternehmen in ganz Europa Effizienz nachhaltig zu verbessern."In der Begründung für die Verleihung des Awards hebt Frost & Sullivan denfolgenden Aspekt besonders hervor:"Die DialoX-Plattform mit dem Studio und Marktplatz erleichtert nicht nur denZugang zu KI, sondern auch die Entwicklung von konkreten, alltagstauglichenLösungen. Dank der Low-Code-Umgebung können mehr Mitarbeitende einesUnternehmens an der Entwicklung von Innovationen mitwirken," so AlexanderMichael, Vice President ICT von Frost & Sullivan.Außerdem betont er die Vorteile für Enreach Partner:"Enreach versteht sehr gut, dass Partnerschaften nur dann erfolgreich sind, wenndie Partner davon profitieren und sich langfristig ein zukunftsfähiges Geschäftaufbauen können. Mit dem DialoX-KI-Angebot geht Enreach noch einen Schrittweiter und ermöglicht seinen Partnern, völlig neue Umsatzpotenziale zuerschließen und Kundenbindungen zu vertiefen."Intelligente Kommunikation aus EuropaEnreach ist der europäische Anbieter mit einem umfangreichen Portfolio vonintelligenten Kommunikationslösungen, die Unified Communications mit KIkombinieren. Die Lösungen von Enreach ermöglichen Unternehmen, ihre Prozesse zuoptimieren, und unterstützen mobile sowie hybride Arbeitskonzepte. DieKommunikationslösungen Swyx und Enreach Contact führen verschiedeneKommunikationskanäle wie Telefonie und Chat in einer übersichtlichenBenutzeroberfläche zusammen und lassen sich in bestehende CRM- oder ERP-Systemeund häufig genutzte Anwendungen wie Microsoft Teams integrieren. Darüber hinausbietet Enreach ein breites Spektrum an KI-Lösungen an, die Unternehmen dabeiunterstützen, ihre Kommunikation effizienter zu organisieren und Routineprozesseschrittweise zu automatisieren. Auf Basis der eigenen KI-Technologie integriertEnreach KI-Funktionen direkt in seine Kommunikationslösungen. Daneben steht dasDialoX-Angebot auch für Standalone-Lösungen zur Verfügung.Als europäischer Anbieter mit Unternehmenssitz und Rechenzentren in Europagewährleistet Enreach dabei höchsten Datenschutz und Sicherheit entsprechend derEU-Standards.