Flugzeugabsturz in Litauen Behörden vermuten Pilotenfehler Gut vier Monate nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs in Litauen haben die Behörden die mögliche Unglücksursache bekanntgegeben. In einer Mitteilung ging die Generalstaatsanwaltschaft in Vilnius auf Grundlage ihrer Untersuchungen von einem …