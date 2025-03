VISPIRON und EcoZn eröffnen in Füssen ersten gemeinsamen Ladepark / Eine Vielzahl weiterer Standorte befindet sich bereits in der Umsetzung (FOTO)

München/Füssen (ots) - Mit wieder steigenden Zulassungszahlen von

Elektrofahrzeugen wächst auch der Bedarf an öffentlich zugänglicher

Ladeinfrastruktur weiter an. Die vielversprechende Kooperation zwischen VISPIRON

und EcoZn markiert einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität:

Gemeinsam planen die Unternehmen knapp 200 Filialen eines führenden

Lebensmitteleinzelhändlers in Deutschland mit innovativer Ladeinfrastruktur

bedarfsgerecht auszustatten. Der erste Standort in Füssen wurde bereits im

letzten Jahr fertiggestellt und in der Zwischenzeit in Betrieb genommen. In

Nürnberg befinden sich bereits fünf weitere Standorte kurz vor der

Fertigstellung sowie weitere Standorte im Bau.



Erfolgreiche Zusammenarbeit ermöglicht Inbetriebnahme des ersten Ladeparks in

Rekordzeit







errichteten Nahversorger-Standortes in Füssen in Betrieb zu nehmen, war groß.

Dank der außergewöhnlichen Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten wir diesen

Meilenstein erreichen. Wir sind stolz und zuversichtlich, im laufenden Jahr

viele weitere Standorte zu elektrifizieren", sagt Stefan Keller, Geschäftsführer

des Infrastrukturinvestors EcoZn. Im November feierte der neu errichtete

Nahversorger-Standort in Füssen ihre Eröffnung - eine Gelegenheit, die genutzt

wurde, um gleichzeitig den ersten Ladepark der Kooperation offiziell zu

präsentieren. An diesem hochfrequentierten Standort befindet sich neben einem

Lebensmitteleinzelhändler darüber hinaus auch noch ein Getränkemarkt sowie ein

Einzelhandel für Heimtierbedarf.



Charge Construct als erfahrener Umsetzungspartner im Einsatz, aheadZ Consulting

koordiniert Rollout



Innerhalb des Rollouts setzen die Beteiligten auf erfahrene Dienstleister. So

übernimmt Charge Construct als leistungsstarker Umsetzungspartner alle

Leistungen rund um Planung und Projektierung, Tiefbau und Elektromontage bis hin

zur Inbetriebnahme. "Es freut mich, dass wir über das neu formierte Joint

Venture nun in der Lage sind, diesen Ladeinfrastruktur-Rollout abzubilden. Ich

bin stolz, dass wir in Füssen den ersten von mehreren hundert Standorten in

Rekordzeit ans Netz gebracht haben und die Ladepunkte erfolgreich in Betrieb

nehmen konnten", sagt Adrian Zierer, Gründer und ehemaliger Geschäftsführer der

Charge Construct, der mit seiner Beratungsfirma aheadZ Consulting den gesamten

Rollout unterstützen und begleiten wird.



CHARGE-V liefert innovative Ladehardware



Die technischen Komponenten für den Standort lieferte CHARGE-V, ein

Die technischen Komponenten für den Standort lieferte CHARGE-V, ein
Tochterunternehmen von VISPIRON. "Wir freuen uns, mit unseren innovativen





