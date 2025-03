Goliath Resources - Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial

Erneut hat Red Cloud Securities die Aktie von Goliath Resources (TSX-V: GOT, FSE: B4IF) intensiv unter die Lupe genommen und wie schon bei den vorangegangenen Analysen ein positives Gesamturteil gefällt. Deshalb stuft Analyst Taylor Combaluzier den interessanten Goldxplorer auch weiterhin als klaren Kauf ein. Den fairen Preis der Aktie sieht er bei 2,93 Kanadische Dollar (CAD) je Aktie. Ausgehend vom aktuellen Kurs ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial von 65 Prozent.



Blick über das Projekt Golddigger; Quelle: Goliath Resources

Eine Überraschung stellt die erneute Kaufempfehlung von Red Cloud Securities vor dem Hintergrund der extrem erfolgreichen Bohrkampagne aus dem vergangenen Jahr nicht dar. Insgesamt 38.125 Bohrmeter hat Goliath Resources auf dem Golddigger-Projekt im Goldenen Dreieck der kanadischen Provinz British Columbia in 2024 niedergebracht. Die Ergebnisse waren wie schon in den Jahren zuvor herausragend. Auch Taylor Combaluzier sieht die erzielten Ergebnisse positiv, da sie weiterhin die Kontinuität der hohen Gehalte in bekannten Zonen bestätigen und eine zusätzliche Goldmineralisierung in neuen Zielgebieten belegen.

In seiner Besprechung der Aktie schreibt der Analyst: „Wir glauben, dass die Bohrungen im Jahr 2024 die Goldmineralisierung wahrscheinlich erheblich erweitert haben und dass ein weiteres großes Bohrprogramm im Jahr 2025 dasselbe bewirken könnte.“ Positiv wird ebenfalls hervorgehoben, dass McEwen Mining kürzlich eine strategische Investition in Höhe von 10,0 Millionen CAD in Goliath Resources getätigt hat und nun am Unternehmen einen Anteil von etwa 5,4 Prozent hält. Da McEwen Mining ein anerkannter Akteur im Minensektor sei, könne die Beteiligung als eine wichtige Bestätigung für das Potenzial von Goliath Resources gewertet werden.

Anstieg der Surebet- und Bonanza-Mineralisierung auf 4,0 bis 6,0 Millionen Unzen Goldäquivalent wird erwartet

Red Cloud Securities schätzt, dass das Mineralvorkommen auf Golddigger allein in den Zonen Surebet und Bonanza nun auf rund 4,0 bis 6,0 Millionen Unzen Goldäquivalent ansteigen könnte, wobei ein durchschnittlicher Goldäquivalentgehalt von 6,62 g/t zugrunde gelegt wird. Durch diese Ausweitung der Mineralisierung sieht sich Taylor Combaluzier berechtigt, das Kursziel der Goliath-Aktie von bislang 1,60 auf 2,93 CAD anzuheben.

Für Goliath Resources sprechen vor allem die herausragenden Bohrergebnisse. Viele Bohrkerne enthielten sichtbares Gold und die durchschnittlichen Goldgehalte sind hoch. Das hat im Lauf der Jahre dazu geführt, dass Goliath heute über eine beachtliche Aktionärsstruktur verfügt. Vom Management und Insidern werden 19 Prozent aller ausstehenden Aktien gehalten. Crescat Capital LLC hat sich mit 14,4 Prozent, die Global Commodity Group mit 5,2 Prozent und McEwen Mining mit 5,4 Prozent beteiligt. Rob McEwen selbst hält weitere 3,9 Prozent. Damit ist sein persönlicher Anteil an Goliath Resources leicht größer als der von Eric Sprott, der mit 3,0% beteiligt ist.

Goliath Resources besticht durch hohe Goldgehalte und eine hohe Kontinuität

Die 2024er Bohrergebnisse waren in der Surebet-Zone von einer hohen Kontinuität der Gehalte und Mächtigkeiten im Vergleich zu den Vorjahren geprägt. Goliath bohrte auf diesem Teil des Projekts im vergangenen Jahr 64 Löcher, die vier neue Zonen identifizierten. Durch sie erhöhte sich die Gesamtzahl der goldreichen geschichteten Schichten auf zwölf. Zu den Höhepunkten der Bohrungen aus dem letzten Jahr gehörten 4,34 g/t Goldäquivalent über 8,0 Meter im Bohrloch GD24-269, 6,91 g/t Goldäquivalentüber 5,0 Meter in GD-24-245 und 4,61 g/t Goldäquivalent über 5,0 Meter in GD-24-258. Diese Abschnitte weisen gute Goldgehalte über abbaubare Mächtigkeiten auf und alle zwölf mineralisierte Schichten auf Surebet sind für eine Erweiterung noch offen.

Surebet ist allerdings nicht das einzige Eisen, das Goliath Resources auf Golddigger derzeit im Feuer hat. Weitere hochgradige Goldfunde wurden in 2024 auf der Bonanza-Zone gemacht. Gebohrt wurden hier insgesamt 19 Löcher im zuvor identifizierten Bonanza-Golddreieck. Das Bonanza-Golddreieck stellt einer Zone mit hochgradiger Goldmineralisierung am strukturellen Schnittpunkt der Zonen Surebet und Bonanza dar. Hier wurden 7,33 g/t Goldäquivalent über 13,10 Meter im Bohrloch GD-24-254, 5,91 g/t Goldäquivalent über 5,0 Meter in GD-24-293 und 12,68 g/t Goldäquivalent über 3,14 Meter in GD-24-297 nachgewiesen.

Das in der Bewertung noch nicht berücksichtigte Potential ist groß

Red Cloud Securities schätzt den Mineralienbestand in den Zonen Surebet und Bonanza deshalb nun auf rund 4,0 bis 6,0 Millionen Unzen Goldäquivalent bei durchschnittlich 6,62 g/t Goldäquivalent. Andere Zonen aber auch eine potentielle Ausdehnung der Mineralisierung zur Tiefe hin wurden bei der aktuellen Bewertung noch nicht berücksichtigt. Dabei wird insbesondere die nur etwa 1,4 Kilometer von Surebet entfernt liegende Jackpot-Lagerstätte als sehr aussichtsreich eingestuft. 2024 waren hier sechs Bohrungen niedergebracht worden, wobei das beste Ergebnis bei 2,26 g/t Goldäquivalent über 2,45 Meter lag.

Das Ende der Fahnenstange dürfte damit jedoch noch nicht erreicht sein, denn Taylor Combaluzier geht davon aus, dass Goliath den berechneten Mineralienbestand im laufenden Jahr durch ein Bohrprogramm im Wert von ca. 17,5 Millionen CAD mit einer Gesamtlänge von ca. 35.000 Meter um ca. ein Drittel erweitern kann. Um diese Kosten tragen zu können, müsste das derzeit schuldenfreie Unternehmen zusätzlich zu seinem Kassenbestand noch einmal rund zehn Millionen CAD aufnehmen.

Für die investierten Anleger bedeutet dies, dass der aktuelle Kurs das Potential der Goliath-Aktie noch nicht angemessen widerspiegelt und weitere Kurssteigerungen in Zukunft durchaus möglich sind. Den kommenden Monaten und dem neuen Bohrprogramm darf deshalb voller Vorfreude schon jetzt entgegengefiebert werden.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.