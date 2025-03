Robo-Taxis: Cathie Woods Ark setzt auf Tesla als ultimativen Marktknaller

Cathie Woods Ark Investment Management bleibt optimistisch in Bezug auf Tesla und erwartet, dass die Aktie in fünf Jahren 2.600 US-Dollar erreichen wird, also fast das Zehnfache des aktuellen Preises.

Wood sagte in einem Interview mit Bloomberg TV, dass die Robo-Taxis von Tesla in dieser Zeit 90 Prozent des Wertes ausmachen werden. Tesla habe zudem Initiativen im Bereich humanoider Roboter, die Ark noch nicht in die Preisprognose einberechnet habe, fügte sie am Rande des HSBC Global Investment Summit in Hongkong am Dienstag hinzu.