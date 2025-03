Influencer Marketing vor neuem Wachstumsschub, KI als Erfolgsfaktor

Influencer Marketing hat sich in den vergangenen zehn Jahren als unverzichtbares Instrument im Marketing-Mix etabliert und dürfte weiter an Bedeutung gewinnen. Allerdings müssen Marketer ihre Strategien anpassen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle "Influencer Marketing Benchmark Report 2025 des Fachportals Influencer Marketing Hub. Die Studie geht davon aus, dass das Marktvolumen für Influencer Marketing bis 2025 um knapp 36 Prozent auf rund 32,6 Milliarden US-Dollar wachsen wird. Damit übertrifft Influencer Marketing die Wachstumsraten traditioneller Werbekanäle deutlich. Getrieben wird das Wachstum laut dem Report durch steigende Investitionen in Influencer-getriebene Kampagnen, fortschrittliche KI-gestützte Tools zur Kampagnenoptimierung und die zunehmende Integration von Social-Commerce-Plattformen.

Potenziale von KI im Influencer Marketing ausschöpfen

Der „Influencer Marketing Benchmark Report 2025“ sieht im Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) einen entscheidenden Erfolgsfaktor. Demnach berichten bereits heute 66,4 Prozent der Marketer von verbesserten Ergebnissen durch die Einbindung von KI in Influencer-Kampagnen. In Zukunft dürfte diese Technologie eine noch größere Rolle spielen. So geben 73 Prozent der Marketer an, dass KI einen Großteil der Prozesse übernehmen kann. Doch obwohl Akzeptanz und Budgets steigen, haben viele Unternehmen Probleme, KI effektiv einzusetzen. Häufig fehlt es an einer klaren strategischen Ausrichtung und internem Know-how, um die Investitionen optimal zu nutzen. Ein Großteil der Kampagnen wird ad hoc durchgeführt, wobei viele Unternehmen auf Agenturen zurückgreifen, ohne über eine feste interne Steuerung oder Expertise zu verfügen. Dies kann dazu führen, dass das Potenzial von Influencer-Kooperationen nicht voll ausgeschöpft wird.

Investitionen in Influencer Marketing sinnvoll tätigen

„Es ist entscheidend, nicht nur die Ausgaben für Influencer Marketing zu erhöhen, sondern auch die Strukturen und Technologien zu schaffen bzw. zu optimieren, um langfristig erfolgreich zu sein“, sagt Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI, einem Entwickler von KI-gesteuerten Werbe- und Marketingtools. Mina: „Unternehmen und Marketer investieren immer mehr in Influencer, wissen aber oft nicht, wie sie die erhöhten Ausgaben effektiv nutzen und ihre Influencer-Aktivitäten mit den richtigen technologischen Tools skalierbar machen können.“ Er sieht hier noch enormen Nachholbedarf und verweist auf die Fortschritte, die die KI-Technologie in der jüngeren Vergangenheit gemacht hat. Gleichzeitig weist Mina darauf hin, dass der technologische Fortschritt auch vor den Entwicklern und Anbietern von Marketing-Technologien nicht Halt macht: Wer seinen Kunden einen echten Mehrwert bieten will, muss seine Tools einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterziehen. Bei BrandPilot AI sind die Weichen dafür gestellt. Kürzlich hat das Unternehmen seine Influencer-Marketing-Plattform „Spectrum IQ" einem umfassenden Update unterzogen. Die Verbesserungen zielen darauf ab, die Identifikation von Influencern und die Analyse von Marken noch effizienter zu gestalten.