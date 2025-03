Canada Nickel Company verstärkt sein Board of Directors

TORONTO, 26. März 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder "das Unternehmen") (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... - freut sich, die Nominierung von Frau Jackie Przybylowski als Mitglied des Board of Directors auf der kommenden Jahreshauptversammlung am 28. Mai 2025 bekannt zu geben. In der Zwischenzeit wird Frau Przybylowski als Beobachterin im Board fungieren.

David Smith, Vorsitzender des Board of Directors von Canada Nickel, sagte: "Wir freuen uns, Jackie Board of Directors von Canada Nickel willkommen zu heißen. Ihre langjährige Karriere als versierte Metall- und Bergbauanalystin, ihr umfangreiches Netzwerk bei institutionellen Anlegern und in der Industrie sowie ihre Erfahrung als Metallurgieingenieurin und ihre frühe Karriere in der Stahlindustrie bringen eine Fülle von Branchenkenntnissen und eine erfahrene Perspektive mit sich, die von unschätzbarem Wert sein werden, während wir uns auf eine Bauentscheidung für das unternehmenseigene Crawford-Nickelsulfid-Projekt bis Ende 2025 zubewegen. Wir freuen uns auf ihre Beiträge, während wir unser Ziel verfolgen, ein weltweit führendes Nickelunternehmen aufzubauen."

Frau Jackie Przybylowski

Unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied

Jackie Przybylowski ist Vice President of Capital Markets bei Gold Royalty Corp, einem schnell wachsenden Edelmetall-Lizenzunternehmen. Bevor sie zu Gold Royalty kam, war Jackie Przybylowski Managing Director, Metals and Mining Equity Research Analysis bei BMO Capital Markets, die in den letzten 15 Jahren zur weltweit besten Investmentbank für Metalle und Bergbau ernannt wurde. Sie wird von Brendan Wood International als TopGun Investment Mind und Analystin eingestuft. Sie leitete ihr Team bei der Betreuung der größten kanadischen Bergbau- und Metallunternehmen. Jackie war zuvor Analystin im Bereich Metall- und Bergbauaktienforschung bei Desjardins Capital Markets und Scotia Capital.

Jackie begann ihre Karriere als Metallurgie-Ingenieurin bei Stelco Lake Erie Steel, wo sie für Produktentwicklung, Prozessdesign und Qualitätssicherung zuständig war. Ihr technischer Hintergrund fließt auch weiterhin in ihre strategische Entscheidungsfindung in der Bergbau- und Metallindustrie ein. Als Analystin hat Jackie mehr als 130 Minen und Projekte in mehr als 30 Ländern besucht. Jackie hat Abschlüsse in Wirtschaft und Metallurgietechnik, darunter einen MBA, MEng und BASc von der University of Toronto. Jackie ist außerdem Diplomingenieurin (P.Eng) und Chartered Financial Analyst (CFA).