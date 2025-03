Wer jetzt kein Bitcoin kauft, verpasst die Chance des Jahrhunderts, so Kiyosaki

Robert Kiyosaki, Bestsellerautor von Rich Dad Poor Dad, hat erneut auf eine Denkweise hingewiesen, die laut ihm viele Menschen finanziell ausbremst: nicht FOMO (Fear of Missing Out), sondern FOMM – die "Fear of Making Mistakes", also die Angst, Fehler zu machen.

In einem Beitrag auf X erklärt Kiyosaki: "Der Hauptgrund, warum arme Menschen arm bleiben, ist FOMM: Angst, Fehler zu machen. Die größte Gelegenheit der Geschichte ist hier. Bitcoin hat es jedem leicht gemacht, reich zu werden. Doch die meisten Menschen mit FOMM werden eine der größten Vermögensschöpfungen der Geschichte verpassen."