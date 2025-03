Börsen Update Europa - 26.03. - FTSE Athex 20 stark +3,67 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.758,65 PKT und fällt um -1,29 %.

Top-Werte: 1&1 +7,68 %, TeamViewer +2,17 %, Nordex +1,70 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -4,86 %, Sartorius Vz. -4,53 %, SAP -2,64 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:57) bei 5.443,94 PKT und fällt um -0,79 %.

Top-Werte: TotalEnergies +1,95 %, Kering +1,21 %, Nokia +1,00 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -2,93 %, Ferrari -2,72 %, SAP -2,64 %

Der ATX bewegt sich bei 4.288,96 PKT und steigt um +1,38 %.

Top-Werte: OMV +1,34 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,14 %, DO & CO +0,97 %

Flop-Werte: Lenzing -2,34 %, BAWAG Group -1,69 %, Verbund Akt.(A) -1,61 %

Der SMI bewegt sich bei 12.953,26 PKT und fällt um -0,50 %.

Top-Werte: Swiss Life Holding +0,76 %, Swiss Re +0,45 %, Zurich Insurance Group +0,23 %

Flop-Werte: Givaudan -1,69 %, Novartis -1,67 %, Alcon -1,42 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:57) bei 8.063,92 PKT und fällt um -0,73 %.

Top-Werte: TotalEnergies +1,95 %, Kering +1,21 %, Thales +0,22 %

Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -5,58 %, Pernod Ricard -2,93 %, Eurofins Scientific -2,15 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:32) bei 2.609,48 PKT und fällt um -0,89 %.

Top-Werte: Securitas Shs(B) -0,09 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,36 %, Tele2 (B) -0,47 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,59 %, Swedbank Shs(A) -2,37 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -2,00 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 4.240,00 PKT und steigt um +3,67 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +4,22 %, Metlen Energy & Metals +2,62 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,51 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,06 %, Terna Energy -0,91 %, Jumbo -0,64 %