EnWave unterzeichnet neue Royalty-pflichtige gewerbliche Lizenzvereinbarung mit Hokkai Yamato und verkauft 10-kW-REV-Gerät

Vancouver, B.C., 26. März 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen mit Hokkai Yamato Foods Japan („Hokkai Yamato“), einem führenden Hersteller von verarbeiteten Lebensmitteln wie Suppen, Furikake, Ochazuke und anderen Lebensmittelprodukten mit Hauptsitz in Sapporo, Hokkaido, Japan, eine neue Royalty-pflichtige gewerbliche Lizenzvereinbarung (die „gewerbliche Lizenz“) unterzeichnet hat. Darüber hinaus hat Hokkai Yamato ein 10-kW-Radiant Energy Vacuum („REVTM“)-Gerät für die weitere Produktentwicklung und die frühe kommerzielle Herstellung für den japanischen Markt erworben.

Gemäß den Bedingungen der gewerblichen Lizenz erhielt Hokkai Yamato die Lizenz, die patentierte REVTM-Technologie von EnWave zur Herstellung verschiedener Produkttypen in Japan zu nutzen. Hokkai Yamato wird eine Royalty zahlen, die bestimmten anderen bestehenden Lizenzen entspricht, die von EnWave gewährt wurden. Das Unternehmen hat die Absicht, eng mit Hokkai Yamato zusammenzuarbeiten, um einen optimalen Erfolg bei der Produktentwicklung sicherzustellen.

Über Hokkai Yamato Foods Japan

Hokkai Yamato Foods Japan ist eine Lebensmittelmarke, die eine Vielzahl von Lebensmitteln wie Suppen, Furikake, Ochazuke und in Quetschbeuteln abgepackte Nahrungsmittel herstellt. Getreu der Philosophie des Gründers Seiji Hotta, der besonderen Wert auf Zutaten und Rohstoffe aus Hokkaido legt und köstliche und ansprechende Produkte liefern möchte, bemüht sich die Marke bekanntermaßen darum, natürliche Zutaten aus Hokkaido in allen ihren Lebensmitteln zu verwenden.

Nähere Informationen erhalten Sie unter hokkai-yamato.co.jp.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REVTM)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

