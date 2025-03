Automation Anywhere meldet größtes Non-GAAP-Buchungsquartal in der Unternehmensgeschichte und übertrifft EBITDA-Prognose für GJ25

SAN JOSE, Kalifornien, 26. März 2025 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, der führende Anbieter von agentenbasierter Prozessautomatisierung (Agentic Process Automation, APA), gab heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt und hob dabei das größte Non-GAAP-Buchungsquartal in der Unternehmensgeschichte, das anhaltende Wachstum im Jahresvergleich und die hervorragende operative Leistung hervor. Das Unternehmen hat seine EBITDA-Prognose für das Jahr übertroffen, was seine Fähigkeit unterstreicht, effizient zu skalieren und gleichzeitig die Akzeptanz seiner APA-Angebote zu fördern.

Wichtigste Geschäftsergebnisse des GJ25

• Starke Dynamik bei Geschäftsabschlüssen im Wert von über einer Million US-Dollar mit einem Wachstum von mehr als 150 % im Jahresvergleich und zweistelligem Wachstum bei Geschäften über 200.000 US-Dollar.

• Das APA-System hat eine Anbindungsrate von 38 % innerhalb unserer installierten Basis, neben einem 90-prozentigen Wachstum bei den Buchungen im Vergleich zum Vorjahr.

• Unser fortschrittliches APA-System findet bei den Unternehmen Anerkennung und führt dazu, dass sie von ihren Konkurrenten zu uns wechseln, darunter auch eine der weltweit größten Personal-Computing-Firmen.

• Kunden und Partner, die unser APA-System nutzen, haben insgesamt 655.000 KI-Agenten ausgeführt.

• Bei dem Wert der noch nicht realisierten, aber vertraglich zugesicherten Leistungen gegenüber Kunden (Remaining Performance Obligation, RPO) stieg um beeindruckende 30 %+, was die starke Kundennachfrage und die langfristige Umsatzdynamik widerspiegelt.

• Das Unternehmen das Geschäftsjahr mit einer gestärkten Finanzlage ab, die durch ein Wachstum des Barguthabens und einen erhöhten freien Cashflow unterstützt wurde.

„Automation Anywhere hat sich schnell als Marktführer im Bereich Agentic Process Automation etabliert und treibt das autonome Unternehmen voran, das keine ferne Vision, sondern bereits Realität ist", so Mihir Shukla, Gründer und CEO von Automation Anywhere. „Unser bestes Non-GAAP-Buchungsquartal in der Geschichte des Unternehmens bei gleichzeitiger Übererfüllung der EBITDA-Prognose unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells und die wachsende Nachfrage nach unserem APA-System in der ganzen Welt und in den wichtigsten Branchen. Im Gegensatz zu anderen, die von den Möglichkeiten der KI in der Zukunft sprechen, ist APA schon jetzt da, verändert Branchen und hat messbare Auswirkungen. Wir sind entschlossen, diesen Wandel voranzutreiben und unseren Partnern und Kunden weiterhin einen spürbaren Mehrwert zu bieten."