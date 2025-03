Vollbremsung bei Porsche SE: Milliarden verbrannt aber Dividende bleibt!

Im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Holding noch 5,1 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftete, bedeutet das eine massive Einbuße. Dennoch bleibt die Konzern-Nettoverschuldung mit 5,2 Milliarden Euro im Rahmen der Prognosen.

Die Porsche SE meldete für das Geschäftsjahr 2024 einen massiven Konzernverlust von 20 Milliarden Euro. Hintergrund sind nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen auf die Beteiligungen an der Volkswagen AG und der Porsche AG. Allein Volkswagen belastete die Bilanz mit einer Wertberichtigung von 19,9 Milliarden Euro, während die Porsche AG mit 3,4 Milliarden Euro zu Buche schlug.

Trotz hoher Verluste: Porsche SE hält an Dividende fest

Trotz des Fehlbetrags soll die Porsche SE eine Dividende von 1,91 Euro je Vorzugsaktie ausschütten (Vorjahr: 2,56 Euro). Die Ausschüttungssumme beläuft sich auf 584 Millionen Euro, finanziert durch die Dividendeneinnahmen von Volkswagen und Porsche.

Keine Verkaufspläne für Volkswagen-Anteile

In der Vergangenheit gab es Spekulationen, die Familien Porsche und Piëch könnten Volkswagen-Aktien verkaufen. Dem erteilte Porsche-SE-Chef Hans Dieter Pötsch jedoch eine klare Absage: "Es gibt keine solche Intention." Vielmehr prüft die Holding neue Investitionsmöglichkeiten, insbesondere in den Bereichen Verteidigung und Infrastruktur.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Ausblick: Gewinneinbruch, aber Investitionen geplant

Für 2025 rechnet die Porsche SE mit einem bereinigten Konzernergebnis nach Steuern zwischen 2,4 Milliarden und 4,4 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung soll zwischen 4,9 Milliarden und 5,4 Milliarden Euro liegen.

Zusätzlich zum bestehenden Portfolio investiert die Holding in neue Geschäftsfelder. So wurden 2024 Beteiligungen an Flix SE, Waabi und Quantum Systems erworben. Zudem platzierte Porsche SE zwei Anleihen im Gesamtwert von 1,6 Milliarden Euro, um weitere Investitionen zu ermöglichen.

Analystenmeinung

Die Investmentbank Goldman Sachs bleibt skeptisch und bewertet die Porsche SE weiterhin mit "Sell" und einem Kursziel von 35 Euro. Analyst George Galliers verweist auf die hohen Abschreibungen sowie die prognostizierte Verschuldung. Die Aktie der Porsche SE notiert minimal im Minus bei 37,82 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Aktie ein Plus von 7 Prozent zu vermerken (Stand: Mittwoch, 14:00 Uhr MEZ).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 37,66EUR auf Tradegate (26. März 2025, 14:25 Uhr) gehandelt.





Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!