K+S deutlich erholt - Sorgen vor Russland-Konkurrenz übertrieben

aufschwungost schrieb gestern 18:52

Die Kollegen im Schwesterforum haben das schon richtig erkannt, hier schwingt das Beil in zwei Richtungen.



Das sollte mal juristisch bewertet werden!



Wenn ich jetzt frech wäre würde ich mutmaßen, dass man eine Meldepflicht mißachtet hat um einem strategischen Investor den Teilausstieg vor dem großen Rutsch zu ermöglichen. Die HF wussten offensichtlich auch Bescheid, da K+S seit Tagen immer weiter auf Shortsell.nl geklettert ist. Morgen oder die nächsten Tage sicher unter den Top 3.



Das wirft ein SEHR! schlechtes Bild auf das Management in Kassel...sehr sehr schlecht.

Jetzt kann man es nur noch dem Sonnengott in die Schuhe schieben, dem ist es eh egal.