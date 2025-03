DVAG Deutsche Vermögensberatung AG / 50 Jahre Deutsche Vermögensberatung ...

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) feiert im Jahr 2025 ihr 50-jähriges Bestehen. Darüber hinaus erzielt das Familienunternehmen ein weiteres Rekordjahr mit dem Geschäftsjahr 2024. Mit einem Umsatz von über 2,5 Milliarden Euro wurde 2024 eine neue Bestmarke erreicht. "Unser Erfolg basiert vor allem auf Kundennähe, Marktverständnis und Vertrauen", so Andreas Pohl, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung, anlässlich der Veröffentlichung der Geschäftszahlen. "In den Beratungsgesprächen der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater gibt es viele Fragen und Unsicherheiten über die eigene finanzielle Zukunft. Die Kundinnen und Kunden schätzen umso mehr, dass sie in diesen Zeiten ihren persönlichen Ansprechpartner an ihrer Seite haben. Deshalb ist und bleibt unsere Allfinanzberatung ein außergewöhnliches Wachstumsfeld." Zum historischen Umsatzerfolg haben maßgeblich die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater beigetragen. Rund 14.000 Anträge wurden täglich eingereicht, der Bestand der betreuten Verträge erreichte einen neuen Höchststand von 256,8 Milliarden Euro, ebenfalls ein Rekord. Damit startet das Familienunternehmen in sein 50-jähriges Jubiläumsjahr unter dem Motto "50 Jahre Zukunft" mit einem weiteren Beweis der Zukunftsfähigkeit.



Kundennutzen im Fokus



Die Erfolge der DVAG sind kein Zufall. Die größte eigenständige Allfinanzberatung setzt strategisch auf ihr langfristig ausgerichtetes Geschäftsmodell, das flexibel auf aktuelle Marktentwicklungen und geänderte Kundenbedürfnisse eingeht. Entscheidungen werden mit Weitsicht getroffen. Kurzfristige Managementstrategien zur Maximierung von Quartalszahlen spielen keine Rolle. Ziel ist es immer, eine langfristige und nachhaltige Kundenverbindung aufzubauen. "Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von einer umfassenden und kompetenten Beratung, die ihnen hilft, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Dank ihrer umfassenden Qualifikation können die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater auf jede Marktsituation reagieren und haben so immer ein passendes Angebot für jede Lebenslage", erklärt Andreas Pohl. Qualität und langfristige Betreuung sind dabei die obersten Prinzipien. Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der DVAG ist dabei das Engagement der selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberater. Ihre Expertise und ihr Einsatz sind entscheidend dafür, dass die Kundinnen und Kunden stets die bestmöglichen Lösungen für ihre Ziele und Wünsche erhalten. Andreas Pohl hebt hervor: "Der große Einsatz der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater für eine kompetente Finanzberatung macht unseren Erfolg erst möglich."

Herausragende Geschäftszahlen und Wachstum



- Der Gesamtbestand der betreuten Verträge erreichte im Geschäftsjahr einen neuen Höchstwert von 256,8 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 2,0 Prozent entspricht.

- Die fondsgebundene Lebensversicherung bleibt eine attraktive Möglichkeit zur Alters- oder Hinterbliebenenvorsorge. Der Bestand (Versicherungssumme ohne Berufsunfähigkeitsversicherung) wuchs um 0,7 Prozent auf nunmehr 185,0 Milliarden Euro.

- Mit der Erhöhung des Höchstrechnungszinses war es möglich, am 29. November 2024 die Riester-Rente wieder als Baustein in das Beratungsportfolio für die private Altersvorsorge aufzunehmen. Die hohe Nachfrage mit über 10.000 Verträgen bis zum Jahresende zeigt: Staatlich geförderte Altersvorsorge ist für viele Bevölkerungskreise die richtige Lösung, ein immenser Bedarf ist vorhanden.

- Themen wie Gesundheit und Pflege rücken stärker in den Fokus. Das zeigt sich auch im Bestand der privaten Kranken- und Pflegeversicherung. Dieser hat sich im Jahr 2024 um 5,0 Prozent auf jetzt 1.747,4 Millionen Euro Jahressollbetrag erhöht (Vorjahr 1.664,2 Millionen Euro). Das Neugeschäft wuchs kräftig um 30 Prozent auf jetzt 103,5 Millionen Euro (Vorjahr 86,2 Millionen Euro). - Überaus positiv entwickelte sich auch das Kompositgeschäft. Den Bestand des Unternehmens an Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutzversicherungen konnte das Unternehmen so im Jahr 2024 um 7,5 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro ausbauen (Vorjahr 3,0 Milliarden Euro). Das Neugeschäft lag mit 489,2 Millionen Euro deutlich (12,7 Prozent) über dem des Vorjahres (434,1 Millionen Euro).

- Die aktienbasierte Geldanlage gewinnt weiterhin: Der Investmentbestand (Direktgeschäft und Zuflüsse aus fondsgebundenen Lebensversicherungen) erhöhte sich auch dank guter Performance um 22,8 Prozent auf nunmehr 45,9 Milliarden Euro (Vorjahr 37,4 Milliarden Euro). Auch das Neugeschäft (nur Direktanlage) steigerte sich und lag mit 4,1 Milliarden Euro um 39 Prozent über dem Vorjahr (2,9 Milliarden Euro).

- Edelmetalle sind weiter im Aufwind - auch aufgrund der vielfältigen Angebote: in Form von physischem Gold und Silber, als Sparplan oder Einmalanlage oder sogar als Möglichkeit der Altersvorsorge, eingebunden in private Lebens- und Rentenversicherungen. Im Direktgeschäft konnten so insgesamt fast zwölf Tonnen Gold und über 126 Tonnen physisches Silber vermittelt werden. - Das Bausparsegment verlief im Neugeschäft mit 3,3 Milliarden Euro Bausparsumme (minus 26 Prozent) marktkonform. Der Bestand wuchs hingegen auch aufgrund der hohen Abschlussraten der Vorjahre um 4,3 Prozent von 28,7 auf 29,9 Milliarden Euro.

- Aufgrund der gesunkenen Marktzinsen erreichte die Baufinanzierung mit 2,1 Milliarden Euro ein Plus in Höhe von 6,5 Prozent.



Wachstumsstrategie: Ausbau der exzellenten Marktposition

Die Deutsche Vermögensberatung blickt auf das erfolgreichste Jahrzehnt ihrer Unternehmensgeschichte zurück. Unter der Führung des Vorstandsvorsitzenden Andreas Pohl hat die größte eigenständige Finanzberatung Deutschlands ihren Umsatz in der letzten Dekade mehr als verdoppelt. Andreas Pohl betont dabei die Bedeutung der Wachstumsstrategie, die er für die Zukunftsausrichtung des Unternehmens ins Leben gerufen hat: "Unsere Wachstumsstrategie legt das Fundament für unseren zukünftigen Erfolg. Wir setzen auf nachhaltiges Wachstum und werden die bereits hohen Qualitätsstandards noch weiter verbessern." Denn klar ist: Der Vermögensberaterberuf bleibt ein Zukunftsberuf: Mehr als 1.500 Vermögensberaterinnen und Vermögensberater starteten im vergangenen Jahr in den mehrfach ausgezeichneten Ausbildungsprogrammen "on the Job" ihre Karriere mit der Deutschen Vermögensberatung. Diese Entwicklung soll mit Maßnahmen zur Stärkung der einmaligen Berufsgemeinschaft fortgesetzt werden. Dafür investiert die DVAG jährlich über 80 Millionen Euro in die Aus- und Weiterbildung. Die Fokussierung auf eine erneute Steigerung der Servicequalität für die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater ist ebenso Teil der Strategie wie die Etablierung von neuen Technologien und künstlicher Intelligenz, um mit ausgeprägten Prozessverbesserungen die Vermögensberater zu entlasten. Die Konzentration auf das Kerngeschäft, der persönlichen Allfinanzberatung, steht im Mittelpunkt - damit ist das Familienunternehmen bestens für die Zukunft gerüstet.



Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe



Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten.



