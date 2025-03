Keine "US-Blase": Klare Vorteile für Amazon und Alphabet, sagt dieser Analyst!

Auf dem HSBC Global Investment Summit in Hongkong äußerte sich Joe Tsai, Chairman der Alibaba Group, überrascht über das Ausmaß der amerikanischen Investitionen in künstliche Intelligenz. "Ich bin erstaunt über die Summen, die US-Technologiekonzerne in KI-Datenzentren stecken", sagte Tsai am Dienstag. Er stellte offen die Frage, ob es sich bei den Milliardenaufwendungen bereits um eine "amerikanische Blase" handele.

Allein Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta Platforms wollen laut UBS in diesem Jahr rund 300 Milliarden US-Dollar investieren – ein Plus von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Chinesische Techkonzerne wie Alibaba, Baidu, ByteDance und Tencent planen zwar ebenfalls einen deutlichen Anstieg ihrer Ausgaben, bleiben mit insgesamt 51 Milliarden US-Dollar aber weit hinter den US-Giganten zurück.