CamundaCon 2025 Amsterdam zeigt, wie Orchestrierung hilft, den Wert von KI- und Automatisierungs-Investitionen zu maximieren

Amsterdam/Berlin (ots) - Camunda (http://www.camunda.com/de) , das führendeUnternehmen in der Prozessorchestrierung und Automatisierung, lädt am 14. und15. Mai zur CamundaCon 2025 Amsterdam(https://www.camundacon.com/amsterdam/tickets/#online) in den Hallen des Beursvan Berlage (https://beursvanberlage.com/) ein. Die Veranstaltung zeigt, warumHunderte globaler Organisationen auf Camunda setzen, um ihre Geschäftsprozessezu orchestrieren, zu automatisieren und KI in der Praxis einzusetzen.Teilnehmende können sich auf Masterclasses und Fallstudien freuen, vonpraxisnahen Best Practices profitieren, netzwerken und sich persönlich mitCamundas Leadership-Team (https://camunda.com/de/about/leadership/) austauschen.Jakob Freund , CEO und Co-Gründer von Camunda, sagt: "Die meisten Organisationenwollen ihre KI-Fähigkeiten erweitern. Gleichzeitig geben 85 Prozent an, dass sieSchwierigkeiten haben, künstliche Intelligenz im gesamten Unternehmen zuskalieren und zu operationalisieren(https://camunda.com/de/state-of-process-orchestration-and-automation/) . Sokommen in vielen Betrieben immer mehr KI-Agenten zum Einsatz, um Arbeitsabläufeund Kundenerlebnisse zu verbessern. Damit KI jedoch möglichst effektiv,zuverlässig und sicher eingeführt werden kann, ist die agentische Orchestrierungunverzichtbar. Auf der CamundaCon 2025 Amsterdam bekommen Teilnehmendepraxisnahe Einblicke darüber, wie Camunda seine Kunden dabei unterstützt, dasBeste aus ihren Investitionen in KI und Automatisierung herauszuholen."Auf der Agenda (https://www.camundacon.com/amsterdam/agenda/) der CamundaCon2025 Amsterdam stehen Keynotes von Camundas Top Speakern sowie von führendenExpert:innen und Analyst:innen im Bereich der Automatisierung. Highlights imProgramm sind u.a.:- Eröffnungs-Keynote: Camundas Co-Gründer und CEO Jakob Freund beschreibt zumAuftakt der Konferenz seine Vision des "KI-Unternehmens der Zukunft" und wieProzessorchestrierung hilft, das volle Potenzial der Automatisierung zuentfalten und digitalen Erfolg zu beschleunigen.- Tag-Zwei-Keynote: Co-Gründer und Chief Technologist Bernd Rücker, CTO DanielMeyer und VP Product Management Bastian Körber beleuchten CamundasInnovationen aus der jüngsten Zeit und der nahen Zukunft.- Analysten-Keynote: Ebenfalls am zweiten Tag diskutiert Bernhard Schaffrik(https://www.forrester.com/analyst-bio/Bernhard%20Schaffrik/BIO15164) ,Principal Analyst bei Forrester, die aktuelle Lage rund um Automatisierung undKI und wie ein prozessorientierter Ansatz hilft, diese effektiv zu