STARCOMPLIANCE UNTERSTÜTZT COMPLIANCE-TEAMS BEI ZUNEHMENDEN REGULATORISCHEN ANFORDERUNGEN

„Riding the Regulatory Wave" bietet strategische Einblicke und praktische Tools, um Compliance-Teams zu helfen, sich mit den sich ständig entwickelnden globalen Mandaten zurechtzufinden

ROCKVILLE, Maryland, 26. März 2025 /PRNewswire/ -- StarCompliance („Star"), ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur Einhaltung von Vorschriften für Mitarbeiter, hat eine aktualisierte Ausgabe seines Flaggschiff-Produkts veröffentlicht, Riding the Regulatory Wave: A Guide to Navigating the Currents of Employee Compliance (Etwa: Auf der regulatorischen Welle reiten – Ein Leitfaden zur Navigation in den Strömungen der Mitarbeiter-Compliance). Diese aktualisierte Ressource unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Star, die globale Compliance-Gemeinschaft mit zukunftsweisenden Erkenntnissen zu unterstützen und Unternehmen beim Aufbau von robusten, technologiegestützten Compliance-Programmen zu helfen.