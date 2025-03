Kupfer schockt den Markt. Kupferpreis eskaliert. Jetzt auf Kupferaktien setzen 

Während sich Silber noch etwas schwer damit tut, die entscheidende Weichenstellung zu vollziehen, war es bei Kupfer ein Ausbruch mit Ansage. So hieß es in der letzten Kommentierung zu Kupfer an dieser Stelle vor einer Woche unter anderem „[…] Der Kupferpreis arbeitete sich in den letzten Wochen konsequent an die eminent wichtige Marke von 5 US-Dollar / lb heran. Trumps Zolldrohungen konnten der Rallye des Kupferpreises nichts anhaben. Gegenteiliges war eher der Fall. Sollte es dem Kupferpreis nun auch noch gelingen, die 5 US-Dollar nachhaltig zu knacken, wäre der Weg in Richtung der Hochs aus dem Mai 2024 frei, die damals bei knapp 5,2 US-Dollar ausgebildet wurde. Überhaupt sind die Parallelen zur Kupferpreisrallye von 2024 nicht von der Hand zu weisen. Auch in 2024 standen die ersten Wochen und Monate des Jahres ganz im Zeichen des Kupferpreises. Die Dynamik war ähnlich hoch. […]“.

Kupfer nutzte die Gunst der Stunde und natürlich das Momentum und pulverisierte die 5 US-Dollar / lb. Der Ausbruch verlief aus bullischer Sicht ideal. Ausbruchssituationen sind bekanntlich eine durchaus heikle Angelegenheit. Sollte der Ausbruch nicht mit entsprechendem Nachdruck vollzogen werden, fällt er auch gern einmal in sich zusammen. Nicht selten gerät dabei die Unterseite ins Rutschen. Doch getragen von der aktuellen Gemengelage und dem fulminanten Momentum meisterte der Kupferpreis auch diese heikle Phase und ließ erst gar keine Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen.

Kupfer knackt Hoch aus dem Mai 2024

Der Kupferpreis durchbrach auch das Hoch aus dem Mai des letzten Jahres, das damals bei 5,2 US-Dollar ausgebildet wurde. Auch wenn es bis dahin noch ein weiter Weg zu sein scheint, doch am Horizont warten bereits die 6 US-Dollar auf Kupfer.

Zusammengefasst – Kupfer vor weiterem Preisanstieg

Der Preisanstieg bei Kupfer dürfte in die nächste Runde gehen. Das Momentum ist hoch. Die Gemengelage treibt den Kupferpreis. Selbst ein Durchmarsch in Richtung 6 US-Dollar ist ob der Rahmenbedingungen nicht auszuschließen. Aufgrund des exponierten Niveaus muss aber auch gleichzeitig mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Diese sollten sich oberhalb von 5 US-Dollar abspielen. Ein deutlicher Rücksetzer unter die 5 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen.

Jetzt auf Kupferaktien setzen - Southern Copper

In die Kursentwicklung der Kupferproduzenten kommt Bewegung. Die Liste spannender Produzenten ist lang – Southern Copper, Lundin Mining, Ivanhoe Mines und Hudbay Minerals gehören dazu, nur um einige zu nennen. Aber auch die großen Goldproduzenten, die über eine starke Kupfersektion verfügen, bekommen Rückenwind. Hierzu gehören natürlich Barrick Gold und Newmont Corp. Schauen wir uns einmal stellvertretend die aktuelle charttechnische Konstellation bei Southern Copper an. Southern Copper zählt zu den größten Kupferproduzenten der Welt. Das Unternehmen ist mehrheitlich im Besitz der Grupo Mexico.

Im oberen Chart sind die Einschnitte der tiefen Korrektur deutlich zu erkennen. Anfang März drehte Southern Copper wieder nach oben ab. Die Erholung hat nun mit der Rückeroberung der eminent wichtigen 100 US-Dollar einen wichtigen Meilenstein erreicht. Kurzfristig hat die Aktie nun Aufwärtspotenzial, um in Richtung 107,5 US-Dollar und 110 US-Dollar zu laufen. Ein Rücksetzer unter die 100 US-Dollar sollte idealerweise ausbleiben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

