Merkur Privatbank Aktie - Gewinnplus in schwierigen Zeiten

Die Merkur Privatbank legt ihr Jahresergebnis 2024 vor. Das Münchner Haus wächst profitabel. Das ist erstaunlich, da 57 Prozent des Kreditportfolios von 3,3 Milliarden Euro, plus 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aus dem Geschäft mit Bauträgern kommen. Bekanntermaßen befindet sich die Baubranche in einer tiefen Krise, es wird viel zu wenig gebaut. Die Merkur Privatbank konnte das offenbar gut ausgleichen, was vor allem an einem Bereich lag. Was das für die Aktie bedeutet. Weiterlesen