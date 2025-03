ProSiebenSat.1 im Aufwind - Übernahmefantasie toppt Studie

(neu: weitere Berichte, Hintergrund, Kursverlauf)



FRANKFURT (dpa-AFX) - ProSiebenSat.1 haben am Mittwoch von neu angefachten Übernahmefantasien profitiert. Dass die US-Investmentbank Goldman Sachs die Aktien im Rahmen einer Branchenstudie wegen schwacher fundamentaler Geschäftsbedingungen zum Verkauf empfiehlt, fiel dem gegenüber nicht ins Gewicht. Der Nebenwerteindex SDax bewegte sich kaum vom Fleck.

Am späten Vormittag waren die Titel des Medienunternehmens in der Spitze um 7,7 Prozent in die Höhe geschnellt. Sie schafften es dabei bis knapp an die 7-Euro-Marke und stellten so das vor wenigen Tagen erreichte Hoch seit Sommer 2024 wieder ein. Dort drehte der Kurs dann aber einmal mehr ab, denn zuletzt war das Plus dann wieder auf 3 Prozent zusammengeschmolzen.