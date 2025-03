Von der Leyen sichert US-Auslandssender Unterstützung zu

BRÜSSEL/PRAG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dem US-Auslandssender Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Unterstützung zugesichert. Der Sender biete unabhängige Berichterstattung für Menschen in vielen Ländern, in denen die Medienfreiheit bedroht sei, schrieb sie in einem Post auf X. Man wolle mit Partnern wie Deutschland, Tschechien und Schweden zusammenarbeiten, um den "preisgekrönten Journalismus" von Radio Free Europe zu unterstützen. Wie konkret diese Unterstützung aussehen soll, schrieb von der Leyen zunächst nicht.

RFE/RL droht nach drastischen Mittelkürzungen der Regierung von US-Präsident Donald Trump das Aus. Mehrere europäische Staaten unter der Führung von Tschechien beraten über Möglichkeiten, wie RFE/RL erhalten werden kann.