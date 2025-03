Vertrauensschock kickt: An diesem Tag droht US-Aktien ein harter Absturz

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Jetzt informieren!

Zudem erwartet er, dass Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommenden Monate weiter senken werden. Trotz eines kurzfristigen Anstiegs auf ein Zwei-Wochen-Hoch sieht Baweja das Risiko eines Rücksetzers. Im Fokus steht dabei auch die geplante Einführung neuer US-Zölle zum 2. April, deren Umfang und Wirkung Unsicherheit schaffen.

"Wenn man vor drei Monaten jemandem gesagt hätte, dass sich die US-Wirtschaft verlangsamen würde, hätte man ihn ausgelacht. Jetzt manifestiert sich der Mangel an Einwanderung und der Mangel an schrittweiser fiskalischer Liebe plötzlich in den Daten."

Auch die Strategen der HSBC zeigen sich vorsichtig. Sie stuften US-Aktien erneut herab – auf "untergewichtet" – und verwiesen auf die zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit. In einem aktuellen Bericht erklärte Chefstratege Max Kettner, dass der Vertrauensschock, ausgelöst durch die Zolldebatte, sowohl Haushalte als auch Unternehmen belaste.

"Die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Stichtag am 2. April könnte ebenfalls sehr hoch sein. Am wichtigsten ist für uns jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass diese ungewöhnlich hohe Unsicherheit nach dem 2. April vollständig verschwindet. Diese Wahrscheinlichkeit scheint unserer Meinung nach ziemlich gering zu sein." Daher gehe man bei der HSBC weiterhin davon aus, "dass US-Vermögenswerte in naher Zukunft unter Druck bleiben werden."

Anders sehen das die Derivate-Strategen der Bank of America. Sie halten am US-Markt fest und warnen davor, den "längerfristigen Aufwärtstrend aus den Augen zu verlieren". Es bestehe ein Risiko, "US-Aktien vorschnell abzuschreiben", so das Team um Riddhi Prasad. Sie verweisen auf die historische Stabilität der Erholungen nach Kursrückgängen und die strukturelle Stärke von Tech-Aktien, insbesondere im KI-Sektor.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





