50 Jahre Deutsche Vermögensberatung / Familienunternehmen erzielt historische Umsatzmarke und überzeugt erneut mit Rekordzahlen (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Rekordumsatz von 2,5 Milliarden Euro: ein weiteres Erfolgsjahr für dieDeutsche Vermögensberatung- Geschäftsmodell bestätigt: Nachhaltiges Wachstum und innovativeVertriebsunterstützung sichern Spitzenposition.- Zukunftssicherer Beruf: Vermögensberaterinnen und Vermögensberater bei derDVAG sind gefragter denn je.- Kundennutzen im Fokus: bedarfsorientierte Beratung als Schlüssel zuKundenzufriedenheit und WeiterempfehlungenDie Deutsche Vermögensberatung (DVAG) feiert im Jahr 2025 ihr 50-jährigesBestehen. Darüber hinaus erzielt das Familienunternehmen ein weiteres Rekordjahrmit dem Geschäftsjahr 2024. Mit einem Umsatz von über 2,5 Milliarden Euro wurde2024 eine neue Bestmarke erreicht. "Unser Erfolg basiert vor allem aufKundennähe, Marktverständnis und Vertrauen", so Andreas Pohl, Vorsitzender desVorstandes der Deutschen Vermögensberatung, anlässlich der Veröffentlichung derGeschäftszahlen. "In den Beratungsgesprächen der Vermögensberaterinnen undVermögensberater gibt es viele Fragen und Unsicherheiten über die eigenefinanzielle Zukunft. Die Kundinnen und Kunden schätzen umso mehr, dass sie indiesen Zeiten ihren persönlichen Ansprechpartner an ihrer Seite haben. Deshalbist und bleibt unsere Allfinanzberatung ein außergewöhnliches Wachstumsfeld."Zum historischen Umsatzerfolg haben maßgeblich die Vermögensberaterinnen undVermögensberater beigetragen. Rund 14.000 Anträge wurden täglich eingereicht,der Bestand der betreuten Verträge erreichte einen neuen Höchststand von 256,8Milliarden Euro, ebenfalls ein Rekord. Damit startet das Familienunternehmen insein 50-jähriges Jubiläumsjahr unter dem Motto "50 Jahre Zukunft" mit einemweiteren Beweis der Zukunftsfähigkeit.Kundennutzen im FokusDie Erfolge der DVAG sind kein Zufall. Die größte eigenständigeAllfinanzberatung setzt strategisch auf ihr langfristig ausgerichtetesGeschäftsmodell, das flexibel auf aktuelle Marktentwicklungen und geänderteKundenbedürfnisse eingeht. Entscheidungen werden mit Weitsicht getroffen.Kurzfristige Managementstrategien zur Maximierung von Quartalszahlen spielenkeine Rolle. Ziel ist es immer, eine langfristige und nachhaltigeKundenverbindung aufzubauen. "Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von einerumfassenden und kompetenten Beratung, die ihnen hilft, ihre finanziellen Zielezu erreichen. Dank ihrer umfassenden Qualifikation können dieVermögensberaterinnen und Vermögensberater auf jede Marktsituation reagieren undhaben so immer ein passendes Angebot für jede Lebenslage", erklärt Andreas Pohl.Qualität und langfristige Betreuung sind dabei die obersten Prinzipien. Ein