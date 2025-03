Gamestop: Bitcoin kommt ins Spiel - Ist das der Game Changer?

Dass es beim "normalen" Geschäft nicht wirklich rund läuft bei Gamestop, das ist kein Geheimnis. Daher haben die Quartalszahlen aktuell nicht die größten Bedeutung für Anleger. Was sie beschäftigt, ist die Frage: Was macht Gamestop mit den Milliarden US-Dollar, die der Konzern eingesammelt hat?

Viele Anleger hatten gehofft, dass Gamestop damit in neue Geschäftsfelder vordringt, die den Konzern wieder profitabel machen. Die Kooperation mit PSA, dass jetzt Kunden in ausgewählten Gamestop-Stores ihre Sammelkarten schätzen lassen können, passt zwar ins Konzept, ist aber sicherlich nicht der Heilsbringer für Gamestop.

Ein Foto verändert alles

Anfang Februar tauchte dann auf dem Account von Vorstandsvorsitzenden Ryan Cohen ein Foto auf, wo er neben Michael Saylor steht. Sofort wurde spekuliert, dass Gamestop in die Fußstapfen mit Strategy tritt und seine Milliarden in Bitcoin umschichtet. Bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen ist der Chef des Videospielhändlers zwar noch nicht den ganzen Weg gegangen, aber er hat den Grundstein dafür gelegt.

Aktualisierung der Anlagestrategie

Neben den Quartalszahlen aktualisierte Gamestop auch seine Anlagestrategie. Der US-Konzern nimmt Bitcoin als Vermögenswert in die Treasury-Reserven auf. Bedeutet unterm Strich nichts anderes, als dass Gamestop jetzt in Bitcoin investieren kann und wohl auf die Strategie von Michael Saylor und Strategy umschwenkt.

Aktie vor Neubewertung?

Ryan Cohen hat noch nicht verlauten lassen, wie viele US-Dollar er in Bitcoin umtauschen will. Gehen wir mal davon aus, dass er 700 Millionen US-Dollar auf der hohen Kante lässt, um das immer noch stotternde Geschäft abzusichern, bleibt das Luxusproblem von 4 Milliarden US-Dollar übrig.

Dafür würde er beim aktuellen Preis des Bitcoins rund 46.000 Stück bekommen. Ziehen wir jetzt Strategy als Rechengrundlage heran, dann ergibt sich folgendes: Im Januar 2025 hielt MicroStrategy 471.107 Bitcoin im Wert von 46,6 Milliarden US-Dollar. An der Börse wird Strategy laut Bloomberg aktuell mit rund 89 Milliarden US-Dollar bewertet.

Damit das hier nicht in einen hoch komplizierten Dreisatz ausartet, gehen wir mal "Pi mal Daumen" davon aus, dass Strategy an der Börse doppelt so viel wert ist, wie seine Bitcoinbestände.

Wenden wir das auf Gamestop an, dann müsste der Börsenwert um rund 4 Milliarden US-Dollar steigen. Das wären dann rund 16 Milliarden US-Dollar und das bedeutet, der Kurs hat noch Luft nach oben von rund 20 Prozent.

Mein Tipp: Das die Aktie nach den Quartalszahlen nicht wieder so explodiert ist wie Mitte Mai vergangenen Jahres zeigt, dass die "Meme-Trader" aktuell kein großes Interesse an der Aktie haben. Damit besteht die Chance, dass Gamestop den Titel "Meme-Aktie" auch wieder ablegen könnte.

Aber das spielt aktuell keine so große Rolle. Ich bin der Meinung, Anleger können mit ruhigem Gewissen einen Fuß in die Tür stellen. Schafft der Kurs dann den Sprung über die Marke von 30 US-Dollar, könnte die Position sogar ein Stück ausgebaut werden.

Zum einen macht Gamestop Fortschritte bei der Profitabilität, wie die Zahlen gezeigt haben und zum anderen, sollte die Aktie noch einmal zum Spielball der "Meme-Trader" werden, dann sind Anleger von Anfang an bei der Aufwärtsbewegung dabei, können die Performance voll mitnehmen und sich einen schönen Ausstiegszeitpunkt aussuchen. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass Mitte des zweiten Tages der beste Zeitpunkt ist.

Wer gerne zockt, der kann das mit kleinem Geld ruhig bei Gamestop machen, die Chancen stehen nicht schlecht, dass der Zock gut ausgeht. Allerdings ist die ruhige Zeit bei der Aktie auch vorbei. Sobald Ryan Cohen Bitcoin kauft, dürfte sich die Aktie an den Kurssprüngen der größten Kryptowährung orientieren.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

