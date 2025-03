944 %: Wie Adam D. Wyden den S&P-500-Index & Warren Buffett seit 2011 deutlich outperformt

Warren Buffett und Peter Lynch sind nur zwei Investoren, die mit unterbewerteten Aktien (Value Investing) große Erfolge erzielten. Ersterer konzentrierte sich vor allem in seinen Anfangsjahren auf sehr niedrig bewertete Anteile, die er nach einem Kursanstieg wieder verkaufte.

Nach einem Bachelor-Abschluss an der Wharton School zog es Adam Wyden ähnlich wie Warren Buffett an die Columbia University, wo er einen MBA in Rechnungswesen und Finanzen erwarb.

Nach einer zweijährigen Analystentätigkeit gründete er 2011 mit ADW Capital Management und circa einer Million US-Dollar Startkapital schließlich seinen eigenen Fonds.

Seitdem hat Adam Wyden nach Abzug aller Fondsgebühren (zwei Prozent jährlich und 20 Prozent Erfolgsvergütung) eine annualisierte Rendite von etwa 24,95 Prozent erzielt, während der S&P-500-Index im gleichen Zeitraum auf 12,56 Prozent kam (bis Ende 2024). So konnte er die ihm anvertrauten Gelder bereits mehr als verzehnfachen.

Eigene Darstellung: Quelle: valuewalk.com

Adam Wydens Investmentansatz

Der Investor konzentriert sich auf kleinere, unterbewertete , oft übersehene Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial . Darüber hinaus mag er Sondersituationen wie Spin-offs, Restrukturierungen und Firmen mit unternehmerisch geprägten Führungsteams, die selbst bedeutende Anteile halten.

Adam Wyden bevorzugt ein sehr konzentriertes Portfolio , das meist aus nicht mehr als einer Handvoll Aktien besteht. Derzeit setzt es sich aus folgenden fünf Werten zusammen:

1. PAR Technology

Adam Wyden begann bereits im Oktober 2018 mit dem Kauf von PAR-Technology-Aktien, als diese bei etwa 18 US-Dollar notierten. Heute liegen sie bei 63,19 US-Dollar (26.03.2025).

Das Unternehmen entwickelt verschiedene cloudbasierte Hard- und Softwarelösungen, die hauptsächlich durch Gastronomie-, Franchise-, Freizeit- und Unterhaltungsbetriebe in Anspruch genommen werden.

Obwohl der Umsatz wächst und die Eigenkapitalquote über 63 Prozent erreicht, konnte das Unternehmen bisher noch keinen Gewinn erzielen. Im vierten Quartal 2024 hat Adam Wyden dennoch den Anteil weiter erhöht.

2. RCI Hospitality

Während der Corona-Schließungen litten vor allem Club-, Bar- und Gastronomiebetriebe, wie RCI Hospitality. Adam Wyden entschied sich deshalb im April 2020 für den Kauf der Aktie, die seitdem von etwa 12,53 US-Dollar auf heute 46,83 US-Dollar gestiegen ist (26.03.2025). Das Unternehmen besitzt zudem die Vertriebsrechte für den Robust Energy Drink.

3. GFL Environmental

Dieses kanadische Unternehmen aus dem Bereich der Abfallwirtschaft wächst kontinuierlich und profitabel. Nach seinem Einstieg regte Adam Wyden das Management zum Verkauf der Environmental-Solutions-Division an, worauf es bereits mit einem Teilverkauf reagiert hat.

Darüber hinaus besitzt der Investor aktuell weitere kleinere API-Group- und Fat-Brands-Positionen, die im Sicherheits- beziehungsweise im Restaurantgeschäft aktiv sind.

Neben diesem 326,4-Millionen-US-Dollar-Aktienportfolio hält Adam Wyden etwa 31 Prozent Kasse, um bei einer günstigen Gelegenheit in weitere kleine, wachstumsstarke Unternehmen investieren zu können.

Fazit

Adam Wyden ist mit seinem aktivistischen Value-Ansatz und Fonds seit 2011 sehr erfolgreich. der seitdem mittlerweile ein Volumen von 473,5 Millionen US-Dollar (Ende 2024) erreicht hat.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion