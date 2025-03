Zeal Network SE (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Zeal Network SE

ISIN: DE000ZEAL241



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.03.2025

Kursziel: 58,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



ZEAL schließt 2024 über der zuletzt angehobenen Guidance ab - Attraktive Perspektive im Kurs nicht hinreichend reflektiert



Die ZEAL Network SE hat heute die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt, die ergebnisseitig nochmals über der erst im Dezember angehobenen Guidance lagen. Der Ausblick bestätigt unsere Erwartung einer soliden Entwicklung in 2025 und bekräftigt unseren Investmentcase.

[Tabelle]



Der Umsatz erreichte in Q4 aufgrund der starken Jackpot-Lage sowie der durchgeführten Preiserhöhungen einen Wert von 67,2 Mio. EUR und übertraf damit nochmals unsere angehobenen Erwartungen. Gleiches gilt für das EBITDA, das mit 26,9 Mio. EUR rund 4 Mio. EUR über unserer Prognose lag. Die EBITDA-Marge von knapp 40% in Q4 veranschaulicht die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, auch wenn das Unternehmen bei den sonst im Rahmen von Peak-Jackpots höheren Marketingausgaben in Q4/24 sehr diszipliniert war.

Ausblick 2025: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen eine Umsatzspanne von 195-205 Mio. EUR. Das EBITDA soll in der Bandbreite von 55-60 Mio. EUR liegen. Wir fühlen uns entsprechend mit unserer Prognose, mit einer Umsatzerwartung in der Mitte der Guidance und einer EBITDA-Erwartung am oberen Ende des Ausblicks, wohl. Die Wachstumstreiber für das laufende Jahr dürften die in H2/24 durchgeführten Preiserhöhungen, die Beiträge der neuen Traumhausverlosung sowie die deutlich gestiegene Kundenbasis aus dem außergewöhnlich erfolgreichen Geschäftsjahr sein. Allerdings ist die Vorjahresbasis aufgrund der außergewöhnlich hohen Anzahl von 13 Jackpots in 2024 anspruchsvoll, davon alleine 7 in Q4/24, was die im Vergleich zu 2024 moderate Wachstumserwartung erklärt.



Managementwechsel: Nachdem der CFO Sebastian Bielski bereits Anfang März sein Ausscheiden auf eigenen Wunsch zum 31.03.25 bekannt gegeben hatte, wurde nun ebenfalls vermeldet, dass der langjährige CEO Dr. Helmut Becker das Unternehmen zum Ende seiner Vertragslaufzeit am 31.01.26 ebenfalls verlassen wird. Beide Manager haben unserer Einschätzung nach die Entwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren stark geprägt. Gleichzeitig wird mit Andrea Behrendt, die bereits seit 2012 im Unternehmen tätig ist und zuletzt CFO der Lotto24 AG war, zusammen mit Paul Dingwitz (CTO), der seit 2016 im Unternehmen tätig ist, die Kontinuität im Management bewahrt. Zudem sehen wir mit den im vergangenen Jahr eingeleiteten Maßnahmen die Weichen für eine erfolgreiche weitere Entwicklung in den nächsten Jahren gestellt.



Fazit: ZEAL hat ein fantastisches Jahr 2024 hingelegt und die klare Marktdominanz mit einem Marktanteil von 44% weiter ausgebaut. Auch wenn die Anzahl der Jackpots in 2024 kaum zu toppen sein dürfte, sind die Bausteine für ein weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum gelegt. Nach dem Kursrückgang in den vergangenen Wochen sehen wir diese Perspektive im aktuellen Kursniveau nicht hinreichend reflektiert und bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 58,00 EUR.



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

