BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

PeterPrima73 schrieb 06.01.25, 11:36

Laut dem Finanzbericht zum Q3 in 2024 wurde dieser Konsortialkredit per 30.9. mit 32 Mio als kurzfristige Verbindlichkeit eingestuft, da der Kredit April 2025 fällig wird.

Da wird es nochmal interessant werden, inwieweit die Konditionen sich ändern .

Worst Case wäre eine Nichtverlängerung. Der Wettbewerb in der Bike Branche ist nach wie ruinös und die Aussichten bleiben angesichts der allgemeinen Konjunktur auch für 2025 schlecht.

Wenn es Bike24 in Gegensatz zu anderen Konkurrenten es schafft zu überleben, dann ist die Aktie sicherlich das 4fache wert.

Aber das Risiko eines Totalverlustes ist derzeit immanent. Reine Zockerei.