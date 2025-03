Sterling Metals beginnt mit dem ersten Bohrprogramm auf dem Projekt Copper Road, Ontario

26. März 2025 - Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) („Sterling“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn seines ersten Bohrprogramms auf dem Projekt Copper Road (das „Projekt“) in Ontario bekannt zu geben. Das vollständig finanzierte, mindestens 2.000 Meter umfassende Diamantkernbohrprogramm soll bis Ende April laufen und mehrere vorrangige Zonen anvisieren. Das Programm zielt darauf ab, die oberflächennahe Kupfermineralisierung und deren Verbindung zu einem größeren Porphyrzentrum in der Tiefe zu überprüfen, das durch umfangreiche Feldstudien und geophysikalische Studien identifiziert wurde. Die Bohrungen werden sich auf die Hauptziele innerhalb des zentralen Korridors des Konzessionsgebietes konzentrieren und ein anfängliches 2,5 km x 1,5 km x 1,5 km großes Zielgebiet innerhalb des gesamten 30 km breiten Projekts abdecken (Abbildung 1). Dieses Gebiet beherbergt bedeutende geophysikalische Anomalien und in der Vergangenheit nur wenig erkundete Zonen, die auf das Potenzial für ein viel größeres Mineralsystem in der Tiefe hinweisen.

Mathew Wilson, CEO von Sterling Metals, kommentierte: „Die jüngsten politischen Entwicklungen haben Kanadas riesiges, aber nicht ausgeschöpftes Rohstoffpotenzial in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Mit nur 1 % der weltweiten Kupferreserven[i] haben wir einen alarmierenden Mangel an dem wohl wichtigsten Metall für die globale Energiewende. Bei Sterling konzentrieren wir uns auf strategisch günstig gelegene Explorationsmöglichkeiten, um das Kupferpotenzial Kanadas zu erschließen, was uns schließlich zum Projekt Copper Road geführt hat. Was dieses Projekt auszeichnet, ist die seltene Kombination aus Größen- und Gehaltspotenzial mit einer unvergleichlichen Zugänglichkeit: 20 Minuten vom Trans-Canada Highway und nur eine Stunde nördlich der US-Grenze entfernt. Die Exploration birgt immer ein enormes Risiko, aber wir glauben, dass dieses erste Zielgebiet innerhalb des 30 km breiten Kupfermineralsystems viele der wichtigsten geologischen Bestandteile enthält, die notwendig sind, um ein herausragendes Kupferprojekt in Kanada zu finden.“