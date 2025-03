Globale Börsen im Minus: TecDAX stürzt ab, DAX-Topwerte glänzen

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 22.821,05 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 1,37%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 0,56% auf 28.864,90 Punkte. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, notiert im Minus und verliert 0,50% auf 16.063,87 Punkte. Besonders stark betroffen ist der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, mit einem Minus von 2,13% auf 3.726,51 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz, wenn auch in geringerem Ausmaß. Der Dow Jones Industrial Average, der die 30 größten börsennotierten Unternehmen der USA umfasst, sinkt leicht um 0,06% auf 42.548,20 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten Unternehmen der USA abbildet, verliert 0,86% und steht bei 5.729,27 Punkten. Insgesamt zeigt sich heute ein durchweg negatives Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere der TecDAX mit einem deutlichen Rückgang auffällt.Die Investoren scheinen angesichts der aktuellen Marktlage verunsichert, was sich in den überwiegend negativen Kursentwicklungen widerspiegelt.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Airbus mit einem Anstieg von 3,05%. Rheinmetall folgt mit 2,88%, während Siemens Energy einen Zuwachs von 1,68% verzeichnet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Bayer fällt um 3,33%, Infineon Technologies um 3,61% und Sartorius Vz. sogar um 5,22%.Im MDAX dominieren ThyssenKrupp mit einem Anstieg von 3,40%, gefolgt von Aroundtown mit 3,37% und HelloFresh, das um 3,35% zulegt.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Delivery Hero und AIXTRON verlieren jeweils 3,33% und 3,85%, während Carl Zeiss Meditec mit einem Rückgang von 3,91% abschneidet.Die SDAX-Topwerte sind besonders stark, angeführt von JOST Werke mit einem Anstieg von 4,98%. Heidelberger Druckmaschinen folgen mit 4,50% und CECONOMY mit 4,27%.Auf der anderen Seite stehen die SDAX-Flopwerte, die erhebliche Verluste erlitten haben. IONOS Group fällt um 5,10%, Medios um 5,35% und Douglas um 5,47%.Im TecDAX sind die Topwerte United Internet mit 3,30%, HENSOLDT mit 2,07% und TeamViewer mit 2,03% zu finden.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Carl Zeiss Meditec mit einem Rückgang von 3,91%, IONOS Group mit -5,10% und Sartorius Vz. mit -5,22%.Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine moderate Performance, angeführt von Procter & Gamble mit 1,77%, gefolgt von McDonald's mit 1,64% und Coca-Cola mit 1,37%.Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger erfreulich, mit Boeing, das um 1,65% fällt, Salesforce mit -2,48% und NVIDIA, das einen Rückgang von 5,56% verzeichnet.Die Topwerte im S&P 500 werden von Cintas mit einem beeindruckenden Anstieg von 6,82% angeführt, gefolgt von Dollar Tree mit 4,35% und Paychex mit 4,30%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, mit NRG Energy, das um 4,53% fällt, Tesla mit -4,89% und Quanta Services, das um 4,90% sinkt.