ATX legt leicht zu

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel etwas höher beendet. Der österreichische Leitindex ATX gewann zum Sitzungsende 0,19 Prozent auf 4.278,54 Zähler. An den europäischen Leitbörsen dominierten hingegen die negativen Vorzeichen. Vor einer möglichen Bekanntgabe weiterer US-Zölle verhielten sich die Akteure international abwartend. Auch an der Wall Street ging es im Verlauf mehrheitlich deutlich abwärts.

In Wien legten die schwergewichteten Banken mehrheitlich zu und unterstützten damit den ATX. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 1,6 Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 0,4 Prozent. Bawag -Papiere fielen hingegen um 0,9 Prozent.