Schwach - 'Glorreiche Sieben' ziehen Nasdaq nach unten

Hallo in die Runde,ich bin auch schon seit Jahren hier stiller Mitleser mit Ausnahme von ein paar vereinzelten Post und m möchte mich hier erstmals bei allen für den Input bedanken!Auch wenn es hier früher etwas lebhafter zuging, denke ich grade für Anfänger und junge Investoren (zu denen ich mich definitv auch zähle) kann man hier einiges an wissen mitnehmen,danke dafür schon mal. Vielleicht mach ich auch mal bei dem Monatsreport mitMich würde nach dem kleinen Rücksetzer mal interessieren was so eure Top 3-5 Unternehmen sind die ihr kaufen würdet. Geht man hier auf die großen Tech-Unternehmen, oder doch eher auf Konsumgüter und Infrastruktur wie, Pepsi, Deere, Caterpillar etc.Finde die Entscheidung gar nicht so leicht, kommt natürlich auch auf den Anlagehorizont an (sind bei mir noch 30 Jahre bis zu Rente) .Freu mich auf ein paar Antworten dazu.Und nicht über die Zeit wundern, bin aktuell in Vietnam im Urlaub 😎