Gold, Dollar, Krypto: Trump und das Ende der Pax Americana!

Die Pax Americana, also das politische System der "freundlichen" Dominanz der USA nach dem Untergang der Sowjetunion, ist mit Trump an sein Ende gekommen: ist es Zufall, dass die Amerikaner in den letzten Wochen massiv Gold zurück in die USA geholt haben und nun eine Krypto-Reserve planen, während Europa auf den digitalen Euro setzt? Inzwischen ist das Mißtrauen Europas gegenüber den USA unter Präsident Trump sogar so groß, dass in Frage gestellt wird, ob die US-Notenbank Fed europäische Banken weiterhin mit Dollar versorgen wird. China wiederum kauft ebenfalls Gold, hat eine Alternative zum SWIFT-System (in dem der Dollar dominiert) entwickelt und will einen digitalen Yuan. Wer sich mit Trump und den USA gut stellen will, muss zahlen - ob Zölle, oder Investitionen in den USA oder gar durch territoriale Zugeständnisse..

Hinweise aus Video:

1. Gold-Rally: Wichtige Hintergründe über US-Lagerbestände

2. Trump-Gebühren: US-Häfen schlagen Alarm – Importe vor Einbruch

