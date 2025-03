ProSiebenSat.1 Media - Aktie im Rampenlicht - 26.03.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ProSiebenSat.1 Media in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +34,13 % bestehen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,16 % geändert.

Der zum Berlusconi-Imperium zählende ProSiebenSat.1 -Großaktionär MediaForEurope (MFE) hat ein "Übernahmeangebot" für den deutschen Medienkonzern angekündigt. Allerdings will das Unternehmen mit Sitz in Italien nur den gesetzlichen Mindestpreis für …

EQS-WpÜG: MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. / Takeover Offer Takeover Offer / Target company: ProSiebenSat.1 Media SE; Bidder: MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 26.03.2025 / 19:00 CET/CEST Dissemination of an announcement according to the German Securities Acquisition …

EQS-WpÜG: MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. / Übernahmeangebot Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: ProSiebenSat.1 Media SE; Bieter: MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 26.03.2025 / 19:00 CET/CEST Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein …