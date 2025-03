Mogotes gibt den Abschluss des vollständigen Erwerbs des argentinischen Landpakets bekannt

26. März 2025 - Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FWB: AY4) („Mogotes“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen bezüglich seiner Pressemitteilung vom 11. Februar 2025 die Genehmigung der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) erhalten hat. Dies erfolgt im Zusammenhang mit dem Abkommen zwischen dem Unternehmen und Golden Arrow Resources Corp. („Golden Arrow“) vom 10. Februar 2025 (das „Abkommen“) zur Änderung des zuvor abgeschlossenen Earn-in-Abkommens, das das argentinische Landpaket des Projekts Filo Sur von Golden Arrow abdeckt, um eine 100%ige Beteiligung am Projekt Filo Sur zu erwerben (die „Transaktion“). In Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion zahlte das Unternehmen an Golden Arrow 550.000 $ und emittierte 10.714.285 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) an Golden Arrow. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung 450.000 $ in Golden Arrow investiert, indem es Einheiten von Golden Arrow (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,05 $ pro Einheit gezeichnet hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Golden Arrow und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, der über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Abschlussdatum zu einem Preis von 0,08 $ pro Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie ausgeübt werden kann.

Am oder vor dem ersten Jahrestag des Abschlusses der Transaktion (das „endgültige Abschlussdatum“) wird das Unternehmen zusätzliche Stammaktien im Wert von 1.500.000 $ an Golden Arrow ausgeben. Die Anzahl der Stammaktien wird durch den volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs an der TSXV bestimmt, vorbehaltlich eines Mindestpreises von 0,1125 $ pro Stammaktie (der „Mindestpreis“), für maximal 13.333.333 Stammaktien. Liegt der Preis pro Stammaktie unter dem Mindestpreis, kann das Unternehmen die Differenz in bar oder, mit Genehmigung der TSXV, in Form von zusätzlichen Stammaktien auszahlen. Das Unternehmen kann sich nach eigenem Ermessen auch dafür entscheiden, die gesamten 1.500.000 $ in bar zu bezahlen.