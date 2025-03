PKNP-Technologie von Onco-Innovations in Verbindung mit Strahlentherapie demonstriert in Studie geringe Toxizität und hohes Sicherheitsprofil

Vancouver, Kanada - 26. März 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich, Informationen über seine Nanopartikel-Formulierung der zweiten Generation der Polynukleotid-Kinase-3'-Phosphatase-(PNKP)-Verbindung (die „Technologie“) in Kombination mit Strahlentherapie bekannt zu geben, die in einer im Dezember 2021 von Forschern der University of Alberta, Kanada, durchgeführten Studie[i] eine wirksame Bekämpfung von Krebszellen bei Mäusen gezeigt hat, wobei ein niedriges Toxizitätsprofil beibehalten wurde. Die geringe Toxizität, die in der Studie selbst bei therapeutischen Dosen bei Mäusen mit Darmkrebs (Kolorektalkarzinom) und insbesondere in Kombination mit einer Strahlentherapie beobachtet wurde, ist besonders bedeutsam, da sie das Potenzial für eine Lösung mit weniger Nebenwirkungen nahelegt, was zur Entwicklung sichererer und wirksamerer Behandlungsmöglichkeiten führen könnte.

Im Rahmen der Studie wurden Mäuse, denen kolorektale Tumoren (HCT116/PTEN+/+ Tumoren) implantiert wurden, in drei Gruppen eingeteilt und sie erhielten drei separate Injektionen über einen Zeitraum von 24 Tagen. Zu den Behandlungsgruppen gehörten diejenigen, die leere Nanopartikel, leere Nanopartikel mit Bestrahlung und mit PNKP-Inhibitoren geladene Nanopartikel mit Bestrahlung erhielten. Während der gesamten Studie wurden in keiner Gruppe signifikante Anzeichen von Toxizität, wie z. B. Gewichtsverlust, festgestellt, auch nicht bei denjenigen, die mit der Nanopartikel-Formulierung des PNKP-Inhibitors in Verbindung mit Bestrahlung behandelt wurden. [ii]

Ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung sicherer und wirksamer Krebstherapien ist die Gewährleistung eines geringen Toxizitätsprofils. Die Technologie von Onco hat in präklinischen Tiermodellen eine minimale Toxizität gezeigt, was darauf hindeutet, dass sie zur Weiterentwicklung von Therapien eingesetzt werden kann, die weniger Nebenwirkungen verursachen. Gemäß den Vorschriften von Health Canada müssen Arzneimittel strengen Tests sowohl in Tiermodellen (in vivo) als auch in Zellkulturen (in vitro) unterzogen werden, um ihre Sicherheit und Toxizität bei Dosierungen zu bewerten, die eine therapeutische Wirkung erzielen sollen.