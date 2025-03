Built by Nature lanciert den Preis 2025, um weltweit herausragende Leistungen im verantwortungsvollen Holzbau zu würdigen

AMSTERDAM, 26. März 2025 /PRNewswire/ -- Built by Nature (BbN) freut sich, den Start seines globalen Preises 2025 bekannt zu geben, mit dem beispielhafte Anwendungen der Principles for Responsible Timber Construction in überwiegend aus Holz gebauten Gebäuden ausgezeichnet werden. Am 7. April wird das Netz für die Beantragung von Zuschüssen für abgeschlossene und in Betrieb befindliche Projekte, einschließlich Neubauten, Renovierungen und erhebliche Erweiterungen, geöffnet.

Die ausgezeichneten Projekte werden in einer internationalen Kampagne vorgestellt, auf der COP30 beworben und in einem neuen Dokumentarfilm gezeigt

Mit dem Preis werden herausragende Leistungen bei der Umsetzung der Prinzipien ausgezeichnet, und die Gewinner werden auf dem jährlichen Built by Nature Summit im Oktober bekannt gegeben. Die preisgekrönten Gebäude werden auf hochkarätigen Veranstaltungen und in einem Dokumentarfilm, der auf der COP uraufgeführt wird, vorgestellt, in eine internationale Studienreise einbezogen und als Beispiele für verantwortungsvollen Holzbau auf der Website Built by Nature Knowledge Hub präsentiert.

Ein Gremium internationaler Experten aus der gesamten Wertschöpfungskette des Baugewerbes wird die Einreichungen auf der Grundlage der Übereinstimmung mit den Grundsätzen beurteilen. Die Grundsätze wurden von Built by Nature in Zusammenarbeit mit der Forest and Climate Leaders Partnership (FCLP), dem Bauhaus Earth und anderen Interessengruppen entwickelt und bilden einen gemeinsamen Rahmen von Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass die Holzbauindustrie nachhaltig gedeihen kann.

Durch die Förderung von Projekten, die die Prinzipien vorbildlich umsetzen, demonstriert die Preiskampagne den politischen Entscheidungsträgern und der Bauindustrie den Zusammenhang zwischen verantwortungsbewusstem Holzbau und positiven Auswirkungen auf Wälder, Biodiversität, Klima und Gemeinden auf der ganzen Welt.

Paul King, CEO von Built by Nature, sagt: „Wir sind stolz darauf, unseren Preis 2025 ins Leben zu rufen, um die besten Holzbauprojekte aus der ganzen Welt auszuzeichnen. Die Teilnehmer werden gebeten, anhand vorhandener Projektinformationen darzulegen, wie ihre Projekte mit den Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Bauen mit Holz übereinstimmen. Der Sektor liefert bereits großartige Holzbauten, jetzt ist es an der Zeit, den Erfolg zu feiern und die Vervielfältigung zu beschleunigen."