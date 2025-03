Blokees stellt auf der Global Partner Conference sein "Product Ecosystem" vor und läutet damit ein neues Jahrzehnt ein

Shanghai, 27. März 2025 (ots/PRNewswire) - Die Blokees Global Partner

Conference, fand am 25. März statt. Unter dem Motto "New Beginnings, New

Journey" brachte sie globale Partner zusammen, um die Einführung ihres "Product

Ecosystem"-Rahmwerks mitzuerleben. Diese Initiative unterstreicht das Engagement

von Blokees für die Intensivierung der Produktforschung und -entwicklung, die

Schaffung einer diversifizierten Produktmatrix und die Schaffung einer soliden

Grundlage für nachhaltiges Wachstum in den nächsten zehn Jahren.



In seiner Eröffnungsrede erklärte Zhu Weisong, Gründer von Blokees, dass sich

das Unternehmen in den nächsten zehn Jahren auf Geschäftsinnovation,

Kundennutzen, Zusammenarbeit mit Partnern, Talentakkumulation und soziale

Verantwortung konzentrieren wird.





Auf der Blokees Global Partner Conference 2025 stellte Präsident Sheng Xiaofeng

in seiner Grundsatzrede mit dem Titel "Building an Innovative Blokees System and

a Comprehensive Product Ecosystem" (Aufbau eines innovativen Blokees-Systems und

eines umfassenden Produkt-Ökosystems) die strategische Vision von Blokees für

das nächste Jahrzehnt vor. Blokees war Vorreiter bei der Entwicklung des

Konzepts eines ganzheitlichen Produkt-Ökosystems und veranschaulichte es

anschaulich durch die Metapher eines blühenden Baumes: Innovation und Forschung

und Entwicklung dienen als starke Wurzeln, ein vielfältiges globales

IP-Portfolio und eine robuste Produktmatrix bilden die verzweigte Struktur, und

globale Nutzer und die BFC-Community stellen blühende Blätter dar.



Auf der Veranstaltung präsentierte Blokees seine sechs klassischen Serien,

darunter Hero5, Hero8, und Champion , sowie neue Veröffentlichungen von

Transformers, Ultraman und Marvel's Infinite Saga. Die Marke stellte außerdem

drei kommende Serien mit bekannten IPs wie Harry Potter und Hatsune Miku vor,

mit Werbematerialien, die "Adorable" und "Sweetheart" zeigen und die Expansion

in neue Verbrauchersegmente signalisieren.



Auf der Veranstaltung hob Blokees seinen zentralen Markenwert - die BFC-Kultur

(Block Figure Creator) - durch Präsentationen von Global Playern und die

jährliche Verleihung der Creator Awards hervor und bekräftigte damit seine

Philosophie der "benutzergesteuerten Innovation", wie Ye Shanshan, Vizepräsident

für Markenmarketing, betonte.



Diese Veranstaltung stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der Verbesserung

des Produkt-Ökosystems von Blokees dar und markiert einen weiteren Durchbruch

bei der Vertiefung der Produktentwicklung, der Stärkung grundlegender

Fähigkeiten und der Verfolgung diversifizierter Innovationen. Mit Blick auf die

Zukunft bleibt Blokees einem offenen, kooperativen und für alle Seiten

gewinnbringenden Ansatz verpflichtet und arbeitet eng mit globalen Partnern

zusammen, um den Fortschritt der Branche voranzutreiben und ein neues Kapitel

für das nächste Jahrzehnt einzuleiten.



