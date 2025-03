Das dünnste CGM der Welt wird auf der ATTD 2025 vorgestellt

AMSTERDAM, 27. März 2025 /PRNewswire/ -- Die 2025 Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD)-Konferenz fand in Amsterdam in den Niederlanden statt und brachte hochkarätige Expertinnen und Experten und die neuesten Innovationen in der Diabetestherapie zusammen. SIBIONICS nahm an dieser renommierten Veranstaltung teil und präsentierte das weltweit dünnste CGM-Gerät, das GS3, und stellte damit seinen neuesten Durchbruch in der Blutzuckerüberwachungstechnologie vor.

SIBIONICS GS3 erhält CE-Zertifizierung