Verkada kündigt Partnerschaft mit SimonsVoss und Produktverbesserungen im Bereich Zutrittskontrolle auf der VerkadaOne London an

Die VerkadaOne London ist eine Erweiterung der Flaggschiff-Konferenz in den Vereinigten Staaten und brachte mehr als 400 IT- und Sicherheitsverantwortliche zusammen, um sich auszutauschen und neue Lösungen von Verkada kennenzulernen, die es den Verantwortlichen für physische Sicherheit ermöglichen, proaktiver und effizienter denn je zu sein.

„Ich bin stolz darauf, die Breite und Tiefe unseres Produktangebots hier in Europa auf der VerkadaOne London präsentieren zu können", sagte Ardon Anderson, Vizepräsident von Verkada EMEA. „Unsere neue Partnerschaft mit SimonsVoss wird uns neue Möglichkeiten eröffnen, während unser Angebot im Bereich der Zugangskontrolle weiter wächst, und dazu beitragen, dass sich nahtlose Lösungen auf Unternehmensebene noch einfacher in großem Maßstab bereitstellen lassen."

Heute kontrolliert die Plattform von Verkada den Zugang von mehr als 3,7 Millionen Nutzern und verzeichnet jeden Monat mehr als 1,5 Millionen Besucher. Die Partnerschaft des Unternehmens mit SimonsVoss erweitert das bestehende Netzwerk an kabellosen Schlossintegrationen und wird es Unternehmen in ganz Europa noch einfacher machen, die unternehmensweite Zutrittskontrolllösung von Verkada zu übernehmen, ohne dass eine Neuverkabelung erforderlich ist.

Wie bei den anderen Integrationen von Verkada für kabellose Schlösser ermöglichen SimonsVoss und Verkada es Kunden gemeinsam, Türen aus der Ferne zu entriegeln, Türereignisse in Echtzeit zu sehen, Türpläne und -zugänge zu verwalten, eine Abriegelung auszulösen, den Batteriestand zu überwachen und vieles mehr. Die native Integration mit den Videosicherheitsprodukten von Verkada bietet Kunden außerdem einen einzigartigen Einblick in die Ereignisse an der Tür und Benutzeraktivitäten. So lässt sich zum Beispiel leicht feststellen, ob sich jemand hinter einem autorisierten Benutzer einschleust oder die Schlüsselkarte einer anderen Person mitgenommen hat.

Diese neue Integration baut auch auf den jüngsten Verbesserungen und Erweiterungen der cloudbasierten Softwareplattform von Verkada auf, die sich auf den Zugang und die Zugangskontrolle konzentrieren, einschließlich:

Tiefere Integration zwischen Verkada Guest und Access Control , die es Kunden ermöglicht, temporäre Besucherausweise über einen mobilen Link oder einen physischen Ausweis auszustellen.

Unterstützung für OSDP-Türleser von Drittanbietern für mehr Flexibilität und Interoperabilität.

für mehr Flexibilität und Interoperabilität. APIs für Türausnahmen und Zugriffsebenen zur Automatisierung von Zugriffskontrollvorgängen.

Die sechs Produktlinien von Verkada – Videosicherheitskameras, Zutrittskontrolle, Umweltsensoren, Alarme, Arbeitsplatz und Gegensprechanlagen – bieten unvergleichliche Gebäudesicherheit durch eine integrierte, cloudbasierte Softwareplattform. Mehr als 30.000 Unternehmen in 93 Ländern weltweit, darunter 91 der Fortune 500, vertrauen Verkada als physische Sicherheitsschicht für einfaches Management, intelligente Kontrolle und skalierbare Bereitstellung. Weitere Informationen finden Sie unter www.verkada.com.

