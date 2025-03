Unterstützer der Ukraine beraten in Paris über Militärkonzept Bei einem Gipfeltreffen zur Unterstützung der Ukraine an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) soll es um Sicherheitsgarantien für den Fall einer Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau gehen. Zu den Beratungen der sogenannten "Koalition der Willigen" in Paris …