Termine bis 9. April 2025

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Formycon, Jahreszahlen

BEL: Umicore, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Industriegewinne 2/25

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 2/25

11:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:30 USA: BIP Q4/24 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q4/24 (endgültig)

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 2/25 (vorab)



SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: BGH entscheidet zu Datenschutz bei Online-Vertrieb von Arzneimitteln, Karlsruhe

09:00 DEU: DIW-Konjunkturbarometer 3/25



09:00 DEU: Pk Bundesverband Neue Energiewirtschaft zu Veröffentlichung einer Studie zur Artenvielfalt in Solarparks, Berlin

09:30 DEU: Video-Pk der Hans-Böckler-Stiftung zur neuen Konjunkturprognose für 2025 und 2026, Düsseldorf

09:30 DEU: Abschluss Konferenz «EUROPE 2025» eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche, Berlin Im Fokus stehen Themen wie Sicherheit und Verteidigung, die europäische Wettbewerbsfähigkeit, Energie, Künstliche Intelligenz und Innovationen. u.a. mit dem geschäftsführenden Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und der geschäftsführenden Außenministerin Annalena Baerbock

10:00 FRA: Macron lädt zu Gipfel zur Unterstützung der Ukraine - Selenskyj angekündigt +13.15 PK Macron

+ ca. 13.30 Pressestatement vom deutschen geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz

10:00 DEU: Virtuelles Jahrespressegespräch Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., Oberursel

10:30 DEU: Online-Pk zu den aktuellen Ergebnissen der DIHK-Umfrage «Going International 2025» Themen sind u.a. Wie wirkt sich das auf die Geschäfte der auslandsaktiven deutschen Unternehmen aus? Mit DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier sowie zugeschaltet aus den USA dem Geschäftsführer der AHK Atlanta, Matthias Hoffmann

11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker, Karlsruhe

DEU: BGH verhandelt zur urheberrechtlichen Zulässigkeit einer "Cheat-Software"

DEU: BGH entscheidet zu Verbandsklagen gegen Datenschutzverstöße

12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Florian Rentsch, Sonderbeauftragter der Hessischen Landesregierung für den Finanzplatz Frankfurt

LUX: Schlussanträge am EuGH zu Apple und dem mutmaßlichen Missbrauch des App-Stores. Apple soll in den Niederlanden seine marktbeherrschende Stellung des App-Stores missbraucht haben.

BEL: Treffen der EU-Umweltminister, Brüssel



DEU: Abschluss eines zweitägigen Warnstreiks bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG)

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

vor 9.00 h DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen (detailliert) 06:45 DEU: Basler, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Dürr, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen und Analystentreffen 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Geschäftsbericht 09:00 FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung 10:00 DEU: Datev eG, Jahreszahlen

11:00 GBR: HSBC Holdings, außerordentliche Hauptversammlung 13:00 CHE: Holcim, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/25

08:00 GBR: BIP Q4/24 (endgültig)

08:00 GBR: Privatkonsum Q4/24 (endgültig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/24 (endgültig)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 1/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 4/25

08:45 FRA: Konsumausgaben 2/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 3/25

09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/25 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 3/25

12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 2/25

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/25

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten - Thema Kohäsion, Brüssel

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 31. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Norma Group, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Springer Natur, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Knaus-Tabbert, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 AUT: Wienerberger, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 07:30 DEU: Drägerwerk, Geschäftsbericht (9.00 h Telefon-Pk, 15.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Aumann, Jahreszahlen (14.00 h Call)

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Bertelsmann, Geschäftsbericht

08:00 GBR: YouGov, Halbjahreszahlen

14:30 USA: American International Group, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Industrieproduktion 2/25 (vorläufig)

01.50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/25

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/25 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/25

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 2/25

08:00 DNK: BIP Q4/24 (endgültig)

08:30 HUN: Handelsbilanz 2/25

09:00 CHE: SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/25

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Tarifvertag zwischen Bahn und EVG läuft aus - Ende der Friedenspflicht

DEU: Pilotengewerkschaft VC Cockpit lädt Lufthansa-Management zu Gespräch über Tarif-Fragen ein

DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung

09:30 CHE: Oerlikon, Hauptversammlung

10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 13.00 DEU: Bayer, Pharma Media Tag

15:00 DEU: Uzin Utz, Online-Konferenz zur Geschäftsentwicklung 2024, Ulm 16:00 CHE: Intershop, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Nasdaq, Hauptversammlung

USA: Kfz-Absatz 3/25



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Abeitslosenquote 2/25

01:50 JPN: Tankan Q1/25

02:30 JPN: Jibun ank PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 2/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/35 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/25

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 2/25

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025, Hannover

+ 14.00 Presserundgang Salzgitter AG



18:00 DEU: Veranstaltung Bund der Steuerzahler: «Aktuelle Fragen zur Steuer- und Finanzpolitik» mit BdSt-Präsident Rolf von Hohenhau, Ainring

AUT: OPEC+ will ab heute freiwillige Förderkürzungen schrittweise beenden, Wien

CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf

INT: EU-Extrazölle auf die Einfuhr amerikanischer Produkte wie Bourbon-Whiskey, Jeans, Motorräder, Boote und Erdnussbutter werden fällig

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Auto1 Group, Geschäftsbericht

09:00 DEU: DHL, Capital Markets Day Tag 1 von 2

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Februar 2025, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahreszahlen

11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 13:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung

15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 3/25

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 3/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/25 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

11:00 Vorstellung Konjunkturprognose Bankenverband (online)

JPN: Nintendo stellt Details zur neuen Switch 2 vor



DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025, Hannover



DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK), Nürnberg



GBR: EU-Bürgerinnen und -Bürger brauchen zur Einreise nach Großbritannien eine Electronic Travel Authorisation (ETA), London

POL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Warschau

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Jahres Pk der bundeseigenen «Bad Bank» FMS Wertmanagement zur Abwicklung der Altlasten der Hypo Real Estate (HRE), München 10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung

10:30 DEU: Dachser SE, Jahres-Pk, München

11:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Jahreszahlen 11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung

12:00 GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung

13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Grenke, Q1 Neugeschäft

DEU: DHL, Capital Markets, Tag 2 von 2

ESP: Banco Santander, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 3/25 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 3/25

08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/25

09:00 TUR: Verbraucherpreise 3/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 3/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 3/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 3/25 (endgültig)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 3/25 (endgültig)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 3/25 (endgültig)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/25 (endgültig)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/25

14:30 USA: Handelsbilanz 2/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 3/25 (endgültig)

16:00 USA: ISM Services Index 3/25



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zum Thema Pflanzenschutzmittel, Braunschweig

12:00 DEU: Internationale Handelskonferenz der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit «Decoding BRICS - Beginn einer neuen Weltordnung», Hamburg

DEU: Bilanz-Pk KfW-Bankengruppe, Frankfurt/M.



DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025, Hannover



DEU: Konferenz «Energiewende im Fokus - Transformation gestalten» u. a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Heidelberg

BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel



POL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten (zweiter und letzter Tag), Warschau

UZB: Erstes Gipfeltreffen der EU mit zentralasiatischen Staaten, Samarkand

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen, Issy-les-Moulineaux 11:00 AUT: Bawag Group, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Banco Santander, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 3/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/25

08:30 HUN: Industrieproduktion 2/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 2/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Industrieproduktion 2/25

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/25

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: IHK-Versicherungstag 2025 zur Zukunft der Versicherungsbranche und innovativen Beratungskonzepten, Koblenz Die IHK Koblenz, die IHK Trier, der Bezirksverband Koblenz des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. und das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft in Koblenz e.V. laden zum IHK-Versicherungstag 2025 ein.

BEL: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Brüssel

HINWEIS:

CHN / HKG: Feiertag, Börsen geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 7. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 SWE: Skanska, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Repsol, Q1-Umsatz

NOR: Aker BP ASA, Q1-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/25 (vorläufig)

08:00 NOR: Industrieproduktion 2/25

08:00 FIN: Handelsbilanz 2/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 2/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 2/25

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 2/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 3/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 4/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 2/25



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 8. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Berliner Sparkasse, Jahres-Pk, Berlin

11:00 DEU: NRW.Bank, Jahres-Pk, Düsseldorf

14:00 CHE: SIG Group, Hauptversammlung

15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 3/25



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 2/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 2/25



SONSTIGE TERMINE

DNK: Europäische Windenergie-Konferenz (Windeurope), Copenhagen

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 9. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung

10:30 FRA: BNP Paribas, außerordentliche Hauptversammlung 11:00 DEU: VW Auslieferungen Konzern Q1/25

11:00 ESP: Telefonica, Hauptversammlung

14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

14:00 SWE: Telia Company AB, Hauptversammlung

14:15 CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

16:00 USA: Spotify, Hauptversammlung

16:30 NOR: Storebrand, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 3/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/25 (vorläufig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/25 (endgültig)

18:00 RUS: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 19.3.25



SONSTIGE TERMINE

14:30 DEU: Logistics Talk mit Siemens und Bremenports, Berlin Bremenports und Siemens laden zu einer Besichtigung des Gasturbinenwerks in Berlin und einem Expertentalk ein. Bei der Veranstaltung soll es um die Zukunft der Logistik- und Energiebranche gehen, sowie Einblicke in die Fertigung der nachhaltigsten und leistungsstärksten Siemensturbine gewährt werden.

--------------------------------------------------------------------------------------- °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ und ab 31. März in MESZ./bwi